Рыбный союз сообщил о росте импорта рыбы и морепродуктов в 2025 году на 7%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году импортировала рыбы и морепродуктов на $3,1 млрд, что на 7% больше, чем в 2024 году. В натуральных показателях ввоз вырос на 3%, до 680 тысяч тонн, сообщает Рыбный союз, проанализировав данные зарубежных таможенных служб.

Крупнейшим поставщиком стала Белоруссия с долей около 16% в натуральном выражении и 11% в стоимостном. Однако импорт из республики сократился на 3%, до 112 тысяч тонн, и на 8%, до $336 млн. Белоруссия поставляла в основном продукцию из сурими (крабовые палочки), пресервы из сельди, икру мойвы, слабосоленую форель, копченую салаку и скумбрию, пресервы из ракообразных и моллюсков.

На втором месте по объему поставок с долей 14% в натуральном выражении и 13% - в стоимостном находится Китай. В 2025 году импорт из этой страны вырос на 14%, до 96 тысяч тонн, и на 11%, до $410 млн. На китайском рынке в основном закупались мороженая скумбрия, аквакультурная форель, сайра, сушеные кальмары, мороженые мидии, консервы из тунца и жареное филе угря.

Топ-3 замыкает Турция с долей 11% в весе и 16% в стоимости. Импорт из этой страны вырос на 4%, до 75 тысяч тонн, и на 13%, до $482 млн. Основные продукты - мороженые и охлажденные аквакультурные форель, сибас и дорадо.

Доля Чили на российском рыбном рынке составила 9% в весе и 11% - в стоимости. Причем, как отмечается в сообщении, поставки резко выросли: на 28%, до 64 тысяч тонн, и на 35%, до $350 млн. С чилийского рынка больше всего ввезено мороженой аквакультурной семги и кижуча, а также филе из них, варено-мороженых мидий, мороженой скумбрии.

Пятерку крупнейших поставщиков замыкает Вьетнам с долей 8% в весе и 7% в стоимости. Импорт вырос на 8%, до 57 тысяч тонн, и на 7%, до $215 млн. Основа поставок - мороженое рыбное филе из пангасиуса, тилапии, тунца. Из Вьетнама также завозятся мороженый пангасиус, масляная рыба, тунец, сушено-вяленый желтый полосатик и анчоусы, креветки ваннамей.

"Импорт рыбы и морепродуктов обеспечивает физическую и экономическую доступность востребованной у потребителей РФ продукции, расширяет ассортимент, создает здоровую конкуренцию и служит сырьевой базой для отечественной рыбопереработки", - говорится в сообщении.