Поиск

Внешнеторговый дефицит США в октябре сократился до минимума с 2009 года

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре сократился на 39% к сентябрю - до $29,4 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

Это минимальный дефицит с июня 2009 года.

По пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса США составило $48,1 млрд, а не $52,8 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали октябрьский дефицит на уровне $58,9 млрд.

Объем экспорта в октябре вырос на 2,6% и достиг рекордных $302 млрд. Экспорт услуг повысился на $0,7 млрд, до $106,1 млрд.

Экспорт товаров увеличился на $7,1 млрд, до $195,9 млрд. В частности, выросли поставки за рубеж золота и других драгметаллов, а также фармацевтической продукции.

Объем импорта сократился на 3,2% - до $331,4 млрд. Закупки товаров уменьшились на $12,1 млрд (до $255 млрд), услуг - увеличились на $1,1 млрд (до $76,3 млрд).

Дефицит в торговле товарами в октябре сократился на $19,2 млрд - до $59,1 млрд, в то время как профицит в сфере услуг уменьшился на $0,4 млрд, до $29,8 млрд.

Дефицит в торговле товарами с Мексикой составил $17,9 млрд, с Китаем - $13,7 млрд, с Евросоюзом - $6,3 млрд.

В январе-октябре общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на $56 млрд (на 7,7%) относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос на 6,3%, импорт - на 6,6%.

Евросоюз США Китай Мексика Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

ОПЕК получила обновленные графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

 Венесуэле для восстановления добычи нефти до 3 млн б/с к 2040 г. потребуется $183 млрд

Рубль утром слегка снизился к юаню на фоне пониженной активности торгов и дешевеющей нефти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8082 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });