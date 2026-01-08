Внешнеторговый дефицит США в октябре сократился до минимума с 2009 года

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в октябре сократился на 39% к сентябрю - до $29,4 млрд, сообщило Министерство торговли страны.

Это минимальный дефицит с июня 2009 года.

По пересмотренным данным, в сентябре отрицательное сальдо торгового баланса США составило $48,1 млрд, а не $52,8 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали октябрьский дефицит на уровне $58,9 млрд.

Объем экспорта в октябре вырос на 2,6% и достиг рекордных $302 млрд. Экспорт услуг повысился на $0,7 млрд, до $106,1 млрд.

Экспорт товаров увеличился на $7,1 млрд, до $195,9 млрд. В частности, выросли поставки за рубеж золота и других драгметаллов, а также фармацевтической продукции.

Объем импорта сократился на 3,2% - до $331,4 млрд. Закупки товаров уменьшились на $12,1 млрд (до $255 млрд), услуг - увеличились на $1,1 млрд (до $76,3 млрд).

Дефицит в торговле товарами в октябре сократился на $19,2 млрд - до $59,1 млрд, в то время как профицит в сфере услуг уменьшился на $0,4 млрд, до $29,8 млрд.

Дефицит в торговле товарами с Мексикой составил $17,9 млрд, с Китаем - $13,7 млрд, с Евросоюзом - $6,3 млрд.

В январе-октябре общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на $56 млрд (на 7,7%) относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос на 6,3%, импорт - на 6,6%.