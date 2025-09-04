Поиск

Внешнеторговый дефицит США в июле увеличился на 32,5%, больше прогноза

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 32,5% относительно предыдущего месяца - до $78,3 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составляло $59,1 млрд, а не $60,2 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,7 млрд с объявленного ранее июньского уровня.

Июльский показатель дефицита торгового баланса США является самым высоким за последние 4 месяца.

Объем экспорта в июле вырос на $800 млн (на 0,3%) и составил $280,5 млрд (максимум за 3 месяца). Экспорт товаров повысился на $200 млн, до $179,4 млрд, услуг - на $600 млн, до $101 млрд.

Поставки за рубеж капитальных товаров увеличились на $600 млн, автомобилей, двигателей и автокомпонентов - на $300 млн.

Объем импорта подскочил на $20 млрд (на 5,9%), до $358,8 млрд (максимум за 4 месяца). Закупки товаров выросли на $18,4 млрд, до $283,3 млрд, услуг - на $1,7 млрд, до $75,5 млрд.

Импорт сырья и комплектующих повысился на $12,5 млрд, средств производства - на $4,7 млрд, потребительских товаров - на $1,3 млрд.

Дефицит в торговле товарами в позапрошлом месяце вырос на $17,2 млрд, профицит в торговле услугами снизился на $1,1 млрд. Дефицит в торговле с Китаем в июле увеличился на $5,3 млрд (до $14,7 млрд).

В январе-июле общий размер внешнеторгового дефицита США увеличился на $154,3 млрд (на 30,9%) относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт вырос на 5,5%, импорт - на 10,9%.

США
