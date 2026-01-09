Поиск

Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% накануне

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в пятницу после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии.

Подъему рынка способствует неопределенность в отношении будущих поставок из Венесуэлы. В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. встретятся с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Кроме того, нарастающие беспорядки в Иране усиливают опасения по поводу перспектив добычи нефти в этой стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $62,37 за баррель, что на $0,38 (0,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,03 (3,4%), до $61,99 за баррель - максимума с 24 декабря.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,37 (0,64%), до $58,13 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $1,77 (3,2%), до $57,76 за баррель.

Поддержку рынку также оказывают сигналы ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил ранее, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

Сам Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется. "Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Brent Дональд Трамп Венесуэла
