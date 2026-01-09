Поиск

Цены на нефть прибавляют более 2%, Brent выше $63,2 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили рост вечером в пятницу, получая поддержку в связи с опасениями по поводу стабильности поставок.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 по Москве составляет $63,24 за баррель, что на $1,25 (2,02%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на $1,31 (2,27%), до $59,07 за баррель.

В четверг контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 3,2%.

Росту цен на нефтяном рынке способствует неопределенность в отношении будущих поставок из Венесуэлы и Ирана, а также перспектива ужесточения санкций против покупателей российской нефти.

"Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения по поводу перебоев в поставках", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron Corp., встретятся с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

"В ближайшие дни рынок будет следить за решениями относительно продажи и поставок запасов венесуэльской нефти", - написала стратег ANZ Тина Тенг.

Между тем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил ранее на этой неделе, что президент США дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций в отношении России. Сам Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в Сенате законопроект, но выразил надежду, что его применение не потребуется.

