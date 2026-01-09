Цены на нефть продолжают расти, Brent у $62,4 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:11 по Москве составляет $62,44 за баррель, что на $0,45 (0,73%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на $0,43 (0,74%), до $58,19 за баррель.

По итогам сессии четверга контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 3,2% на фоне неопределенности в отношении будущих поставок венесуэльской нефти.

В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron Corp., встретятся с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают обеспокоенность перспективами добычи нефти в Иране и сигналы относительно возможного ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть.

"Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения по поводу перебоев в поставках", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Между тем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил ранее, что президент США дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

Сам Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в Сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется.