Поиск

Цены на нефть продолжают расти, Brent у $62,4 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться днем в пятницу после подъема более чем на 3% накануне, в центре внимания рынка остаются геополитические новости.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:11 по Москве составляет $62,44 за баррель, что на $0,45 (0,73%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на $0,43 (0,74%), до $58,19 за баррель.

По итогам сессии четверга контракты на Brent подорожали на 3,4%, на WTI - на 3,2% на фоне неопределенности в отношении будущих поставок венесуэльской нефти.

В пятницу руководители ведущих нефтяных компаний США, включая Exxon Mobil и Chevron Corp., встретятся с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения перспектив восстановления нефтяного сектора Венесуэлы.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают обеспокоенность перспективами добычи нефти в Иране и сигналы относительно возможного ужесточения санкций в отношении государств, закупающих российскую нефть.

"Протесты в Иране, похоже, набирают обороты, что вызывает опасения по поводу перебоев в поставках", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Между тем, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил ранее, что президент США дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм выразил надежду, что голосование по законопроекту пройдет уже на следующей неделе.

Сам Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в Сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется.

нефть Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

 Сербская NIS готовится к возобновлению приема нефти и запуску НПЗ

ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

 ООН прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2026 году на 2,7%

Германия в ноябре сократила экспорт в Россию на 5,5%, увеличила импорт на 22,5%

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

 Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

ОПЕК получила обновленные графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8089 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });