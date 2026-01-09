Рынок акций РФ в пятницу подрос к 2725п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $63 за баррель, вернулись к росту металлы), однако покупателей сдерживали геополитическая напряженность и риски новых антироссийских санкций со стороны США. Индекс МосБиржи поднялся к 2725 пунктам, частично компенсировав недельные потери.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2724,85 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1097,31 пункта (+0,2%); лидировали в росте акции АФК "Система" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Русала" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. (+78,01 копейки).

По итогам первой праздничной недели января индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,5%.