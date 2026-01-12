Мировые цены на продовольствие в 2025 году повысились на 4,3%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в 2025 году выросли на 4,3%, в декабре по сравнению с ноябрем зафиксировано снижение на 0,6%, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

"По итогам 2025 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 127,2 пункта, что на 5,2 пункта (4,3%) выше показателей за 2024 год", - говорится в ежемесячном отчете ФАО.

В декабре 2025 года по сравнению с ноябрем индекс продовольственных цен снизился за счет падения цен на молочную продукцию, мясо и растительные масла, это с лихвой перекрыло рост индекса цен на зерновые и сахар, отмечается в документе. В годовом выражении декабрьские цены оказались на 2,3% ниже и на 22,4% ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 1,7%. Как отмечают эксперты, поддерживающий эффект на цены на пшеницу оказали опасения по поводу возможного срыва экспортных поставок из Черноморского региона. Рост цен на кукурузу был обусловлен устойчивым экспортным спросом и активизацией производства этанола как в Бразилии, так и в США.

По итогам 2025 года индекс цен на зерновые ушел вниз на 4,9%, достигнув самого низкого среднегодового показателя с 2020 года.

Индекс цен на растительные масла в декабре опустился на 0,2% и стал минимальным за последние шесть месяцев. Это обусловлено сокращением мировых цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла. Оно с лихвой компенсировало увеличение котировок пальмового масла. Так, цены на подсолнечное масло продолжили снижаться второй месяц подряд под влиянием вялого мирового импортного спроса.

В то же время по итогам 2025 года цены на растительные масла выросли на 17,1%, достигнув максимальных уровней за последние три года на фоне ограниченного предложения в мире.

Индекс цен на мясо ФАО в декабре по сравнению с ноябрем снизился на 1,3%, однако в годовом выражении он оказался выше на 3,4%. Цены стали меньше на все категории мяса, причем больше всего подешевели говядина и мясо птицы. В частности, котировки мяса птицы снизились на фоне значительного экспортного предложения и более низкого импортного спроса.

По итогам 2025 года индекс цен на мясо вырос на 5,1%, что объясняется устойчивым мировым импортным спросом и ростом неопределенности на рынках из-за вспышек болезней животных и геополитической напряженности.

Индекс цен на молочную продукцию в декабре по сравнению с ноябрем снизился на 4,4%. Резко подешевело сливочное масло, что обусловлено, в частности, сезонным увеличением предложения сливок в Европе. Цены на сухое цельное молоко также снизились, что связано с пиком сезонного производства молока в Океании и снижением спроса со стороны основных регионов-импортеров. При этом цены на обезжиренное сухое молоко и сыр снизились менее значительно.

В то же время по итогам года индекс цен на молочную продукцию вырос на 13,2%, что объясняется значительным ростом цен в первой половине года.

Индекс цен на сахар в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 2,4%. Рост был зафиксировано после трех месяцев снижения. Однако в годовом выражении декабрьский показатель был на 24% ниже.

По итогам 2025 года индекс цен на сахар откатился вниз на 17% и стал самым низким с 2020 года. Основным фактором снижения стало достаточное экспортное предложение, поясняется в отчете.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.