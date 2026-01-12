Поиск

Экспорт российской рыбы в Южную Корею в 2025 году остался на уровне 2024 года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала в Южную Корею 250 тысяч тонн рыбной продукции, что практически соответствует показателю 2024 года (250,9 тысячи тонн), сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) со ссылкой на оценки Union Forsea Corp.

В декабре по сравнению с декабрем 2024 года экспорт вырос на 43%, до 20,4 тысячи с 14,3 тысячи тонн. Это позволило компенсировать ранее накопленное отставание.

В 2025 году поставки сардин из России в Южную Корею выросли почти в четыре раза, до 19,1 тысячи тонн с 5,1 тысячи тонн, замороженной тихоокеанской сельди - на 37%, до 16,9 тысячи с 12,3 тысячи тонн, замороженной атлантической скумбрии - в 1,6 раза, до 15,2 тысячи с 9,3 тысячи тонн.

Корейский импорт основного вида поставляемой из России рыбы - замороженного минтая - в 2025 году сократился на 16%, до 116 тысяч со 137,8 тысячи тонн в 2024 году.

Стоимость поставок российских морепродуктов в Южную Корею в декабре 2025 года выросла на 21%, рост по итогам года составил 7%, до $866,4 млн против $808,1 млн в 2024 году.

"В декабре на российские морепродукты пришлось приблизительно 26% от общего объема импорта морепродуктов в Южную Корею, что обеспечило России статус ключевого поставщика", - сообщила АСРФ.

