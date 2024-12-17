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РФ за 9 месяцев увеличила до 17,4% долю в мировом экспорте мороженой рыбы

РФ за 9 месяцев увеличила до 17,4% долю в мировом экспорте мороженой рыбы
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - РФ за 9 месяцев этого года экспортировала более 1 млн тонн мороженой рыбы, что составило 17,4% мирового экспорта этой продукции. По итогам 2023 года этот показатель составлял 16,2%.

Как сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), такие данные показал анализ мировой экспортной статистики.

"Мороженая рыба остается основным продуктом российского рыбного экспорта, ее поставки обеспечивают 80% экспорта рыбной продукции из РФ в натуральном выражении и 50% – стоимости. По объему экспорта мороженой рыбы РФ традиционно занимает лидирующие позиции среди мировых экспортеров", - заявили в ассоциации. В пятерке крупнейших по объемам экспорта за 9 месяцев стран также Китай (с долей 11,7%), Нидерланды (7,2%), Норвегия (7%), США (6,6%).

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В ассоциации уточнили, что до половины в российском экспортном портфеле мороженой рыбы в натуральном выражении приходится на минтай, остальное распределяется между сардинами, включая иваси, сельдью, треской, лососевыми и другими видами рыб.

В то же время доля РФ в стоимости мирового экспорта мороженой рыбы ниже, чем показатель по тоннажу, – 13%. "Это обусловлено более низкой средней ценой по сравнению с основными конкурентами. Средняя цена российской мороженой рыбы за 9 месяцев составила $1 622 за тонну, мороженой рыбы из США – $3 247 за тонну, – сообщили в ассоциации. – Норвежская продавалась по $2 752 за тонну, китайская – $2 211 за тонну. В целом, средняя цена тонны мороженой рыбы в общемировом экспорте за 9 месяцев составила $2 235, что на 37,8% выше, чем российской".

Как заявили в ассоциации, более низкая средняя цена российской мороженой рыбы объясняется не только преобладанием не самых дорогих видов в структуре экспорта, но и негативным влиянием геополитических факторов – санкционных и тарифных ограничений. Их действие приводит к тому, что рыба того же вида у конкурентов стоит дороже. Негативные внешние факторы усугубляет еще и курсовая вывозная пошлина, введенная с октября 2023 года по конец 2024 года. При этом в ассоциации отметили, что риски ее продления на 2025 год сохраняются.

АСРФ также сообщает, что мировой экспорт рыбы и морепродуктов (включая мороженую рыбу) за 9 месяцев 2024 года достиг почти $86 млрд и по итогам года, скорее всего, будет близок к уровню 2023 года – $138,7 млрд, что на 6,4% уступает показателю 2022 года. Доля РФ за 9 месяцев составила 4,6% (4,2% по итогам 2023 года).

АСРФ Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота
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