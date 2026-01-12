Поиск

Литовские грузоперевозчики пригрозили властям бессрочной акцией протеста

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Литовские грузоперевозчики начнут бессрочную протестную акцию в случае, если правительство страны не предпримет активных действий по возвращению застрявших в Белоруссии грузовиков, заявил президент Национальной ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava Эрландас Микенас.

"Премьер-министр, еще не поздно. Мы призываем вас наконец представить четкий правительственный план и реалистичный выход из сложившейся ситуации, а также начать настоящий диалог. Перевозчики готовы к переговорам и поиску решений, но они не могут ждать еще несколько месяцев", - призвал он.

"Если правительство продолжит занимать позицию наблюдателя, перевозчики будут вынуждены искать справедливости в другом месте: в институтах Европейского союза, международных или национальных судебных инстанциях и снова возвращаться к протестным акциям, на этот раз без установленного срока. Перевозчики выйдут на протест со своими грузовиками и будут протестовать до тех пор, пока их проблемы не будут действительно решены. Это не эмоции или давление - это естественная реакция на длительное бездействие", - подчеркнул Микенас.

Ранее в Linava заявили, что более 100 литовских транспортных компаний собираются подать коллективный иск против правительства Литвы.

10 декабря 2025 года литовские грузоперевозчики на акции протеста в Вильнюсе выдвинули требование к властям республики в течение трех дней озвучить конкретный план возвращения грузовиков, остающихся на спецстоянках в Белоруссии, или предложения по компенсациям. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене отвергла возможность компенсации убытков. Позже в ассоциации Linava заявляли, что не получили ответа от правительства на выдвинутое требование.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву метеозондами, которые вызывали сбои в работе аэропорта Вильнюса, Литва решила на месяц закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией.

В результате в Белоруссии без возможности выехать в Литву осталось множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.

