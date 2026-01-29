Литва пригрозила Белоруссии повторным закрытием границы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю посольства Белоруссии, а также предупредило о возможности закрытия границы, сообщил литовский МИД.

"28 января временный поверенный в делах посольства Республики Беларусь, вызванный в Министерство иностранных дел Литовской Республики, получил дипломатическую ноту, выражающую решительный протест Беларуси в связи с нарушениями литовского воздушного пространства, совершенными с территории Беларуси 27-28 января с использованием воздушных шаров с контрабандой, что представляло угрозу безопасности гражданской авиации и привело к приостановке работы трех рейсов Вильнюсского международного аэропорта, а также к сбоям в работе 5 рейсов гражданской авиации и нарушению передвижения 700 пассажиров", - говорится в сообщении.

В Вильнюсе "эти неоднократные нарушения Беларусью воздушного пространства государственной границы Литвы рассматриваются как серьезные нарушения международного права, представляющие угрозу безопасности Литвы, а также безопасности гражданской авиации".

Литовская сторона потребовала от Белоруссии "немедленно предотвратить подобные нарушения и выполнить свои международные обязательства по обеспечению контроля над воздушным пространством и государственной границей страны".

"Было подчеркнуто, что в случае повторения подобных инцидентов Литва оставляет за собой право возобновить ограничения на пограничное движение или применить другие меры в целях защиты своего воздушного пространства, обеспечения безопасности гражданской авиации и контроля угроз национальной безопасности", - сообщил МИД.

Ранее руководитель литовского Национального центра по управлению кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас сообщил, что Вильнюсский аэропорт с вечера вторника 27 января трижды прерывал работу из-за воздушных шаров с контрабандой.

Отношения между Белоруссией и Литвой обострились в октябре 2025 года. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву (это приводит к периодической остановке работы вильнюсского аэропорта, поскольку контрабандисты для переправки грузов используют метеозонды) Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе с Белоруссией до конца ноября.

После этого выяснилось, что в Белоруссии без возможности выехать в Литву остается множество грузовиков. Правительство Белоруссии сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, пока этот вопрос с Вильнюсом не улажен.