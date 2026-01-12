РФ в 2025 году сократила выпуск готового проката на 4,4%, в декабре на 2,6%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году сократила выпуск готового проката на 4,4%, до 59,1 млн тонн. В декабре выпуск проката уменьшился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 5,1 млн тонн. Такие предварительные данные приводит "Корпорация Чермет".

Выпуск стали в прошлом году составил 67,4 млн тонн (падение на 4,7%). В декабре 2025 года было произведено 5,8 млн тонн стали, что на 2,5% ниже показателя декабря 2024 года.

Производство железной руды за 2025 год повысилось на 1,5%, до 106,8 млн тонн. В последний месяц 2025 года было произведено 9,4 млн тонн руды, что на 3% выше уровня за аналогичный период 2024 года.

Выпуск чугуна в прошлом году упал на 1,4%, до 50,3 млн тонн, в декабре - на 0,2% (г/г), до 4,5 млн тонн.

Производство стальных труб за год опустилось на 19,5%, до 10 млн тонн, а в декабре падение составило 27,8%, до 0,7 млн тонн.

"Корпорация Чермет" создана в 1991 году. Согласно информации на сайте организации, с ней взаимодействуют все компании, имеющие в России значительные активы в черной металлургии.