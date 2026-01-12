Скидки на нефть РФ в январе остались почти на декабрьских уровнях

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Скидки на российскую нефть, как сорта Urals, так и ESPO, в первую неделю января остались почти на декабрьских уровнях, свидетельствуют котировки агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, котировка Urals в российских западных портах по условиям FOB по итогам декабря выросла до $26,48-28,73 за баррель по сравнению с $20,11-22,51 за баррель в ноябре, скидки в индийских портах выросли чуть более чем на $3 за баррель, ESPO подешевела почти на $7 за баррель, а дисконт в Китае увеличился на $7 за баррель.

Так, в Приморском порту российский сорт Urals в декабре продавался со скидкой $26,48 за баррель к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) по сравнению с дисконтом в $20,11 за баррель по итогам ноября (на $6,4 за баррель дешевле). По итогам 9 дней января дисконт сохраняется на уровне $26,5 за баррель.

На FOB Novorossiysk дисконты в декабре также выросли: скидка по котировке Urals Med Suezmax fob Novorossiysk увеличилась на $5,64 за баррель - с $20,995 в ноябре до $26,63 по итогам декабря, а дисконт котировки Urals Med Aframax fob Novorossiysk к NSD увеличился на $6,23 за баррель - с $22,505 до $28,73 за баррель. В январе эти дисконты находятся на уровнях $26,75 и $29 за баррель соответственно.

По данным Argus, дисконт для российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в декабре вырос на $3,24/барр. - с $4,97 до $8,2/баррель, а в январе пока составляет $8,33 за баррель. Дисконт на другой сорт российской нефти - ESPO, продаваемый из порта Козьмино на востоке страны - к сорту Dubai по итогам декабря достиг $14 за баррель против $10,05 за баррель в ноябре (рост на $3,95 за баррель) и в январе находится на этом же уровне.

Дисконт Urals с поставкой в Китай (Urals DAP Shandong) к ICE Brent в $1,94 за баррель в ноябре вырос до $9 за баррель в декабре и в январе пока стабилен.

В декабре котировка нефти NSD составила $62,42 за баррель по сравнению с $63,63 за баррель в ноябре. При этом Urals в порту Приморск на эту дату продавалась в среднем за $35,94 за баррель по сравнению с $43,52 за баррель в ноябре. Котировка Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в декабре составила $33,69 за баррель против $41,13 за баррель месяцем ранее.

Таким образом, цена нефти для налогообложения в декабре может составить $39,18 за баррель.