Brent подорожала до $64,92 за баррель

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили подъем днем во вторник, получая поддержку от опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:34 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,05 (1,64%) до $64,92 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,04 (1,75%), до $60,54 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 0,8%, а WTI - на 0,6%, а за прошлую неделю - на 4,3% и 3,1% соответственно.

В центре внимания рынка остается ситуация в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов в размере 25% для стран, сотрудничающих с Тегераном.

Комментируя решение американского президента, представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что китайские власти будут решительно защищать свои законные права и интересы. "Победителей в войне пошлин нет", - сказала она.

Аналитики ING отмечают, что США и КНР лишь недавно достигли торгового перемирия и выражают сомнение в том, что Вашингтон захочет "снова раскачивать лодку, вводя дополнительные тарифы для Китая".

"Перспектива сокращения поставок из Ирана ослабила медвежьи настроения, преобладавшие на рынке на фоне ожиданий переизбытка предложения, - написал аналитик MUFG Суджин Ким. - В то же время сохраняются опасения, что введение пошлин может осложнить отношения с крупными покупателями нефти, такими как Китай, на долю которого приходится большая часть иранского нефтяного экспорта".

Следствием угроз ввести пошлины может стать увеличение премии за геополитический риск в цене нефти в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Saxo Markets Чару Чанана. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, приведет ли такая политика к ощутимому сокращению поставок или более широким торговым санкциям, способным негативно отразиться на спросе, отметила эксперт.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический аспект. МИД Ирана 12 января заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию в стране.

