Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Аукцион по продаже аэропорта Домодедово, назначенный на 20 января, не состоялся, следует из данных ГИС "Торги" и площадки торгов - "РТС-Тендер".

На торги была подана единственная заявка - от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Она не была принята, так как заявитель не предоставил все требуемые документы.

Стартовая цена несостоявшегося приватизационного аукциона составляла 132,3 млрд рублей, задаток - 26,45 млрд руб.

В Домодедово комментарии не предоставили.

На торги выставлялось 100% долей в группе компаний, управляющих аэропортом (всего - 24 юрлица).

Заявки принимались с 00:01 13 января до 18:00 по московскому времени 19 января. Аукцион должен был пройти в 15:00 в электронной форме на площадке "РТС-тендер".

Единственный претендент на участие в несостоявшемся аукционе, зарегистрированный как ИП в Чечне, на транспортном рынке неизвестен. По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", он владеет двумя небольшими компаниями, не имеющими отношения к аэропортовому бизнесу, а также активно участвует в процедурах госзакупок.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов анонсировал, что перешедший по решению суда в собственность государства аэропорт будет выставлен на открытый аукцион в начале 2026 года. "Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы", - подчеркнул тогда министр.

Летом прошлого года компании группы "Домодедово" по решению суда перешли в собственность Росимущества. Арбитражный суд Московской области 17 июня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В декабре 2025 года держатели рублевых облигаций "Домодедово" согласовали перенос погашения бондов на 15 млрд рублей на декабрь 2026 года и согласились признать ненаступившими основания для выкупа по офертам. Изменения в условия выпуска направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы, отмечалось в сообщении компании-эмитента облигаций "Домодедово".

Публично свой интерес к "Домодедово" обозначал только совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. "У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за "Домодедово", - говорил он в интервью РБК, добавляя, что на покупку аэропорта могут быть привлечены заемные средства. Финансовые проблемы "Домодедово", по его мнению, должен решать стратегический инвестор, а не государство. "Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал", - заявлял бизнесмен. Гендиректор "Домодедово" Андрей Иванов оценивал общий долг аэропорта в 70 млрд руб., процентные платежи по итогам 2025 года - в 8 млрд руб.