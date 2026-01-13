Рубль на "Мосбирже" слегка подешевел к юаню

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - На открытии торгов вторника на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню, несмотря на дорожающую нефть.

За первую минуту торгов юань подорожал на 2,2 копейки, до 11,282 рубля. При этом юань оказался на 0,36 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"В понедельник рубль умеренно подешевел на валютном рынке. Так, пара юань/рубль поднялась на 0,3%, удержав позиции в середине нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. Сегодня ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению. Поддержку национальной валюте окажет сезонно пониженный спрос на валюту со стороны импортеров, что будет способствовать смещению баланса на рынке в сторону предложения иностранной валюты. В сложившейся ситуации пара юань/рубль продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и в ходе сессии может сделать существенный шаг к его нижней границе", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть умеренно повышаются во вторник на фоне опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 10:06 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,85% до $64,39 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,89%, до $60,01 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация в Иране, где продолжаются массовые протесты.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти, отмечает Bloomberg.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. 12 января МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".