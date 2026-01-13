"Лента" приобретет российский бизнес сети гипермаркетов OBI

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Группа "Лента" официально объявила о приобретении DIY-гипермаркетов OBI.

Согласно сообщению "Ленты", в периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м, интеграция активов ожидается до мая 2026 года. ФАС уже одобрила сделку.

Сделка позволит группе выйти в новый формат DIY, а также укрепит позиции "Ленты" в качестве ведущего мультиформатного игрока на рынке ритейла РФ.

Слухи о планах "Ленты" по приобретению OBI появились еще год назад: сначала СМИ в начале 2025 года сообщали со ссылкой на источники, что в приобретении DIY-сети заинтересованы структуры Алексея Мордашова (основной владелец ритейлера - ИФ), а позднее - что одно из юрлиц OBI зарегистрировало домены "Дом-Лента.РФ" и "Домлента.РФ".

Российские юрлица OBI (ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "ОБИ Франчайзинговый центр") в 2025 году сменили основного владельца, однако "Лента" официально в сделке никак не фигурировала.

На текущий момент, согласно ЕГРЮЛ, 90% в ключевых компаниях OBI принадлежит ООО "Гермес" (компания учреждена в марте 2025 года, гендиректором и владельцем выступает Владимир Захватошин - ИФ). При этом "Лента" в конце прошлого года учредила компанию "ДомЛента", долевое участие ритейлера в ней составляет также 90%.