Аналитики iSpot ждут роста расходов на рекламу ИИ во время Супербоула на 43%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - IT-компании потратят $333,6 млн на покупку рекламы своих решений в сфере искусственного интеллекта во время Супербоула - финального матча чемпионата по американскому футболу, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет аналитической компании iSpot.

Это на 43% больше, чем годом ранее.

Речь идет про рекламу на традиционном телевидении. Еще $426 млн компании выделят на рекламу в цифровых СМИ, полагают аналитики Sensor Tower.

Супербоул - самое популярное телесобытие года в Соединенных Штатах. В 2025 году его в прямом эфире посмотрели 127,7 млн человек. Стоимость 30-секундного рекламного слота во время предстоящего матча, который состоится в ночь на 9 февраля, достигает $8 млн, пишет WSJ.

OpenAI, разработчик чатбота ChatGPT, намерен показать 60-секундную рекламу второй год подряд, говорят источники WSJ.

Издание отмечает, что компании сталкиваются с осторожными настроениями пользователей по поводу ИИ: как показывают данные опроса Pew Research, половина взрослого населения США испытывает к технологии скорее опасение, чем интерес, и лишь 10% - наоборот. В частности, опасения касаются потери рабочих мест.