Расходы американцев на просмотр Супербоула в этом году вырастут на 13%

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американцы потратят примерно $16,5 млрд во время просмотра финала чемпионата США по американскому футболу, или Супербоула, который пройдет в ночь на 13 февраля по московскому времени, говорится в исследовании Национальной федерации ритейлеров (NRF).

Это второй показатель в истории: максимум был зафиксирован в 2020 году на уровне $17,2 млрд.

Супербоул, давно вышедший за рамки сугубо спортивного события и ставший явлением массовой культуры, планируют посмотреть 192,9 млн взрослых американцев, или 75% активной телеаудитории, а расходы на просмотр телетрансляции составят в среднем $85,36 на человека против $78,92 годом ранее.

Основные траты придутся на еду и напитки - их планируют приобрести специально к игре 79% опрошенных. Еще 12% респондентов намерены приобрести одежду и иную атрибутику с символикой команд, 7% потратятся на украшения и столько же - на новую мебель. Каждый десятый приурочит к финальной игре покупку нового телевизора.

Большинство респондентов намерены посмотреть игру у себя дома или в гостях. В совокупности вечеринки по случаю Супербоула посетят порядка 103,5 млн американцев против 90 млн в 2022 году, и еще 17,8 млн опрошенных будут смотреть финал в баре или ресторане.

Как показывает опрос, проведенный с 3 по 11 января среди 7,6 тыс. человек, для 19% респондентов самым важным элементом Супербоула является не сама игра, а реклама. Поскольку Супербоул - самое популярное телесобытие года, крупнейшие компании специально готовят рекламные ролики к этому событию, зачастую с участием мировых знаменитостей. Стоимость 30-секундного слота в этом году составит около $7 млн против $6,5 млн в прошлом году, по оценке компании AdAge.

Внимание также будет приковано к традиционному музыкальному шоу в перерыве матча, которое назвали главным событием вечера 18% респондентов. В этом году хедлайнером станет певица Рианна. Спонсором шоу впервые выступит Apple Inc., сменившая Pepsico Inc., спонсировавшую мероприятие в течение 10 лет.

В этом году в финальной игре, проходящей в 57-й раз в истории, встретятся победители двух конференций Национальной футбольной лиги (НФЛ) - "Филадельфия Иглз" и "Канзас-Сити Чифс". Команда из Канзас-Сити дошла до финала в третий раз за последние четыре года. "Орлы" из Филадельфии сыграют в решающей игре в четвертый раз в своей истории, последний раз команда становилась чемпионом в 2017 году.

В финале друг против друга сыграют два брата, Трэвис и Джейсон Келси. Джейсон, выступающий за Филадельфию, сообщил в подкасте, что на игре будет присутствовать его жена, находящаяся на 38-й неделе беременности. Ее будет сопровождать личный врач на случай внезапных родов.

Матч начнется 13 февраля в 2:30 по московскому времени. Трансляцию будет вести телеканал Fox в соответствии с трехлетней ротацией среди ведущих американских каналов. Игра состоится на стадионе State Farm Stadium в пригороде Финикса, штат Аризона. Его вместимость достигает 72,2 тыс. человек.