Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

Фото: Sjoerd van der Wal/Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG сообщил о снижении продаж автомобилей одноименной марки на 1,4% в 2025 году, до 4,73 млн.

В Европе продажи машин Volkswagen за год выросли на 5,1%, в Южной Америке - на 18,5%. В Китае реализация сократилась на 8,4%, в Северной Америке - на 8,2%.

Продажи электромобилей в минувшем году практически не изменились, составив 382 тысячи. При этом в Европе реализация таких машин подскочила в полтора раза. Доля электрокаров в общих мировых продажах составила 8,1%.

Volkswagen является лидером авторынка в Европе в целом и в Германии в частности, где бренд занимает 19,6% рынка (плюс 0,5 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом).

За последние 12 месяцев капитализация Volkswagen повысилась на 11,7%, до 51,59 млрд евро.

Volkswagen Европа Германия Китай Южная Америка
