Группа Volkswagen снизила годовые продажи автомобилей на 0,5%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Группа Volkswagen в 2025 году сократила продажи автомобилей на 0,5% - до 8,984 млн, сообщила группа.

Показатель учитывает легковые автомобили Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche, автобусы, легковые, коммерческие и грузовые машины Volkswagen, а также грузовики MAN и Scania.

В Западной Европе реализация машин выросла на 3,8% (до 3,381 млн), в Центральной и Восточной Европе - на 9% (до 557,9 тысячи), в Южной Америке - на 11,6% (до 663 тысяч), на Ближнем Востоке и в Африке - на 10,1% (до 420,8 тысячи). Продажи в Северной Америке уменьшились на 10,4% (до 946,8 тысячи), в Китае - на 8% (до 2,694 млн).

Продажи электромобилей группы в мире выросли на 32% и достигли 983,1 тысячи. В том числе в Европе они подскочили на 65,9% (до 742,8 тысячи машин), в США - на 45,7% (до 72 тысяч), тогда как в Китае рухнули на 44,3% (до 115,5 тысяч).

Доля электрокаров в общемировых продажах поднялась до 10,9% с 8,2% в 2024 году.

Volkswagen имеет 115 производственных площадок в 17 странах Европы и 10 государствах в других регионах мира. Штат насчитывает около 680 тысяч человек. Автомобили компании продаются более чем в 150 странах.