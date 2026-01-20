Поиск

Группа Volkswagen снизила годовые продажи автомобилей на 0,5%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Группа Volkswagen в 2025 году сократила продажи автомобилей на 0,5% - до 8,984 млн, сообщила группа.

Показатель учитывает легковые автомобили Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche, автобусы, легковые, коммерческие и грузовые машины Volkswagen, а также грузовики MAN и Scania.

В Западной Европе реализация машин выросла на 3,8% (до 3,381 млн), в Центральной и Восточной Европе - на 9% (до 557,9 тысячи), в Южной Америке - на 11,6% (до 663 тысяч), на Ближнем Востоке и в Африке - на 10,1% (до 420,8 тысячи). Продажи в Северной Америке уменьшились на 10,4% (до 946,8 тысячи), в Китае - на 8% (до 2,694 млн).

Продажи электромобилей группы в мире выросли на 32% и достигли 983,1 тысячи. В том числе в Европе они подскочили на 65,9% (до 742,8 тысячи машин), в США - на 45,7% (до 72 тысяч), тогда как в Китае рухнули на 44,3% (до 115,5 тысяч).

Доля электрокаров в общемировых продажах поднялась до 10,9% с 8,2% в 2024 году.

Volkswagen имеет 115 производственных площадок в 17 странах Европы и 10 государствах в других регионах мира. Штат насчитывает около 680 тысяч человек. Автомобили компании продаются более чем в 150 странах.

Audi Porsche Scania Skoda Volkswagen MAN Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

 Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

Российский "Гугл" подал иск к владельцу агентства "Алгоритм трейдинг" на 1,2 млрд руб.

Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

 Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до СПОД на 8,4%

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });