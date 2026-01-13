Ученые сообщили, что острова и архипелаги Арктики могут сформировать новые минерально-сырьевые центры РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Острова и архипелаги, расположенные в российской Арктике, могут в ближне- и среднесрочной перспективе сформировать как минимум три новых минерально-сырьевых центра (МСЦ), поскольку они обеспечены значительными ресурсами твердых полезных ископаемых и единой транспортной основой - Северным морским путем.

Такое мнение высказывается в статье "Минерально-сырьевой потенциал твердых полезных ископаемых арктических островов и архипелагов РФ", опубликованной в журнале "Минеральные ресурсы России: экономика и управление". Авторами статьи выступили сотрудники "ВНИИОкеангеологии": доктор геолого-минералогических наук, начальник отдела геологии ТПИ шельфа Александр Смирнов, замначальника отдела геологии ТПИ шельфа Надежда Глинская и ведущий специалист этого же отдела Екатерина Попова.

Авторы подчеркивают, что геолого-геофизическое изучение арктических островов и архипелагов проводится с 1950-х гг. Также отмечается, что минерально-сырьевой потенциал арктических островов и архипелагов еще далеко не раскрыт и требует многопланового доизучения. "Это касается как фундаментальных и прикладных научных геологических исследований, так и геологоразведочных работ на объектах минерального сырья с возможным выходом на запасы и прогнозные ресурсы высоких категорий", - говорится в статье.

Между тем, арктические территории являются уникальными природными объектами. Для защиты ранимой экологии в Арктике созданы природоохранные зоны. И перспективы дальнейшего изучения, а тем более освоение минеральных богатств вступают в противоречие с задачами охраны природы и животного мира, подчеркивают эксперты ВНИИОкеангеологии.

Перспективные центры

Авторы статьи отмечают, что ряд государственных документов предполагают осуществление геологоразведки, воспроизводства и использования полезных ископаемых в рамках минерально-сырьевых центров (МСЦ). МСЦ представляют собой "совокупность разрабатываемых и планируемых к освоению месторождений и перспективных площадей, связанных общей существующей и планируемой инфраструктурой, и имеющих единый пункт отгрузки добываемого сырья...".

Наиболее интересными в ближне-, среднесрочной перспективе представляются три "островных" района Арктики России, обеспеченные значительным ресурсным потенциалом твердых полезных ископаемых и единой транспортной основой - Северным морским путем. Это архипелаг Новая Земля и о. Южный; архипелаг Северная Земля и о. Большевик; архипелаг Новосибирские о-ва и о. Б. Ляховский, говорится в статье, авторы которой оценивают потенциал каждого из возможных МСЦ.

Архипелаг Новая Земля

На существующем уровне изученности основными полезными ископаемыми этого архипелага являются свинцово-цинковые руды, руды марганца и флюорит. Так, на о. Южный открыты и разведаны месторождения свинцово-цинковых руд (Безымянский рудный узел). Крупнейшее месторождение - Павловское - расположено в географически удобном для освоения районе, здесь идет строительство ГОКа и портового комплекса. Также о. Южный располагает крупными по ресурсам рудами карбонатного марганца. На о. Вайгач известны небольшие месторождения свинцово-цинковых руд, сосредоточенные в его западной части (Вайгачский рудный район: месторождения Раздельное, Красное, Пайго-То, Талата-Сале). Полуостров Медный и территории на р. Гусиной обладают прогнозными ресурсами проявлений меди.

Архипелаг Северная Земля

Архипелаг является составной частью Таймыро-Североземельской металлогенической провинции с различной специализацией металлогенических зон. При этом для Таймыро-Североземельской зоны присущи золоторудные формации, для Североземельской - медно-железорудные, для Восточно-Карской - медистые песчаники. Главную минерагеническую специализацию и геолого-экономическую значимость Северной Земли определяют россыпное и рудное золото.

Архипелаг Новосибирские острова

Основные полезные ископаемые - россыпное олово, каменные и бурые угли, ископаемая мамонтовая кость. На о. Котельный расположены большие месторождения каменных углей - Балыктахское, Тугуттахское и Туорюрехское месторождения - ввиду значительности установленных прогнозных ресурсов могут явиться энергетической базой при освоении архипелага, возможна открытая разработка этих месторождений. По ресурсам и запасам мамонтовой кости архипелаг является главным в Североякутской костеносной провинции и богатейшим районом мира.

Проблемы охраны окружающей среды

"Арктические архипелаги и острова, а также прилегающие акватории являются уникальными природными объектами с весьма ранимыми экосистемами. И здесь перспективы дальнейшего изучения и тем более освоения минеральных богатств и охрана природных ландшафтов, уникального животного мира нередко находятся в прямом противоречии", - подчеркивают авторы статьи.

Защита природных комплексов осуществляется, прежде всего, выделением особо охраняемых территорий и определением режима и статуса находящихся на них природоохранных учреждений: государственных природных заповедников и заказников, национальных парков и др.

Так, архипелаг Земля Франца-Иосифа имеет статус Государственного природного заказника федерального подчинения. На основе территории северной оконечности архипелага Новая Земля, а также островах Земли Франца-Иосифа и о. Виктория запланировано создание национального парка "Русская Арктика". На территории архипелага Северная Земля действует Большой Арктический государственный природный заповедник, крупнейший в России и в Евразии.

Архипелаг Новосибирские о-ва, в том числе Ляховские, входит в охраняемую зону, контролируемую федеральным государственным заповедником "Усть-Ленский". На острове Врангеля создан государственный природный заповедник, он включает акваторию Восточно-Сибирского и Чукотского морей и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В этой ситуации планирование освоения МСБ на архипелагах и прилегающих акваториях возможно лишь с учетом стратегической значимости планируемых горнорудных объектов (остродефицитные минеральные виды сырья и значительные масштабы запасов) в сочетании с оценкой возможного урона, наносимого экосистеме Арктики", - подчеркивают авторы статьи.