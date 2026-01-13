Поиск

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в 2026 г. на 0,8%, в 2027 г. - на 1%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на 0,8%, в 2027 году - на 1%, говорится в докладе организации.

В июне ожидалось, что рост составит 1,2% в оба года.

В 2025 году экономика страны, по оценке банка, увеличилась на 0,9%, тогда как прежде ожидался рост на 1,4%. В 2024 году российская экономика выросла на 4,3%.

Замедление темпов подъема в прошлом году "отражает жесткую денежно-кредитную политику и высокую инфляцию", отмечается в сообщении. В нем говорится также, что "пересмотр в сторону понижения по сравнению с июньскими прогнозами отражает более слабый, чем ожидалось, уровень заимствований домохозяйств и корпораций на фоне жестких условий кредитования".

"В 2025 году темпы роста в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) замедлились до 2,4% с 3,6% в предыдущем году. Это замедление в основном отражает снижение частного потребления, особенно в Российской Федерации, вызванное отложенным эффектом жесткой денежно-кредитной политики. В первой половине 2025 года торговля продемонстрировала умеренный подъем, что отчасти объясняется ускоренным ростом торговли товарами в преддверии повышения импортных пошлин", - говорится в отчете ВБ.

Росту также способствовали смягчение глобальных условий финансирования, сокращение суверенных спредов и подъем рынка акций. Внешние негативные факторы сохраняются на фоне повышенной неопределенности в торговой политике и вялого роста в еврозоне, что сдерживает экспорт, особенно в автомобильной промышленности Центральной Европы и Западных Балкан, отмечают эксперты банка.

Инфляция в регионе ЕЦА, замедлившаяся в первой половине этого года, вновь ускорилась во втором полугодии. Медианные значения общей и базовой инфляции оставались на высоком уровне, превышающем допандемийные показатели, причем в большинстве стран они превышали целевые показатели центральных банков.

Ценовое давление в основном было вызвано ростом цен на продовольствие и коммунальные услуги, особенно в Центральной Азии и Румынии. В результате большинство центральных банков сохранило свою денежно-кредитную политику без изменений, говорится в отчете.

