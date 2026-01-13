Поиск

Microsoft обещает не перекладывать на потребителей расходы на инфраструктуру для ее ЦОД в США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. запускает инициативу по развитию ИИ-инфраструктуры в США с учетом общественных интересов и обещает самостоятельно покрывать расходы на энергоинфраструктуру для ее ЦОД в США, говорится в ее блоге.

Проект Community-First AI Infrastructure направлен в том числе на минимизацию водопотребления в дата-центрах и предотвращение роста цен на электроэнергию в результате их работы.

Microsoft обещает платить за электричество по тарифам, покрывающим затраты на строительство и эксплуатацию электрической инфраструктуры для ее ЦОД, сотрудничать с энергокомпаниями в вопросе расширения их мощностей, повысить эффективность своих ЦОД, с запасом компенсировать их расход воды, создавать рабочие места, инвестировать в подготовку ИИ-специалистов и не просить муниципальные власти о снижении налогов на имущество для дата-центров.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил инициативу Microsoft в отношении ценообразования на рынке электроэнергии и заявил, что его администрация сотрудничает с этой и другими ведущими технологическими компаниями.

