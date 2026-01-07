Власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти.

"Я рад сообщить, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 млн баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Он отметил, что эта нефть будет продаваться по рыночной цене.

"Я, как президент Соединенных Штатов Америки, буду контролировать эти деньги, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов", - добавил Трамп.

Американский президент сообщил, что уже попросил министра энергетики США Криса Райта немедленно выполнить этот план.

Трамп заявил, что нефть погрузят на танкеры и доставят непосредственно в разгрузочные терминалы в США.