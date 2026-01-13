Поиск

Мировое производство ЖУВ в 2025 г. выросло на 3 млн б/с

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов в 2025 году увеличилось на 2,95 млн баррелей в сутки - до 106,28 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США ( EIA).

В 2026 году ведомство ожидает роста показателя на 1,37 млн б/с (оценка в сравнении с предыдущим отчетом повышена на 120 тыс. б/с) - до 107,65 млн б/с, а в 2027 году - лишь на 0,5 млн б/с - до 108,18 млн б/с.

EIA полагает, что рост предложения ЖУВ в текущем году будет обусловлен увеличением добычи стран ОПЕК+, а в 2027 году - странами за пределами альянса, главным образом странами Южной Америки.

При этом ведомство ожидает сохранения тенденции по накоплению коммерческих запасов из-за роста предложения, опережающего рост спроса, но в 2027 года этот тренд будет не столь выражен ввиду замедления темпов роста предложения и увеличения темпа роста спроса. "Мы прогнозируем, что средний прирост мировых запасов нефти составит 2,8 млн б/с в 2026 году, что аналогично увеличению в 2025 году, а затем снизится до среднего прироста 2,1 млн б/с в 2027 году" - говорится в отчете.

По мнению аналитиков ведомства, альянс ОПЕК+ в 2026 году будет добывать почти на 0,9 млн б/с меньше своего плана, при этом основная часть "недосдачи" придется на Россию (из-за санкций) и Мексику (из-за снижения производительности). EIA не ожидает, что в 2027 году ОПЕК+ будет наращивать добычу ввиду накопления коммерческих запасов на рынке.

По оценке EIA, основной прирост добычи стран, не входящих в ОПЕК+, в 2026 году придется на Бразилию, Гайану и Аргентину, которые увеличат ее в целом на 0,6 млн б/с, а в 2027 году - на 0,4 млн б/с. Добыча ЖУВ странами ОПЕК+ вырастет в текущем году на 1,1 млн б/с, а добыча нефти в Венесуэле снизится, полагают в ведомстве. В 2027 году ожидается снижение нефтедобычи в США - на 0,2 млн б/с из-за низких цен на нефть.

