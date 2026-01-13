Поиск

В США понизили прогноз роста мирового спроса на ЖУВ на 2026 г. на 100 тыс. б/с

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в мире по итогам 2025 году составил 103,69 млн б/с, что на 1,16 млн б/с больше, чем годом ранее, говорится ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Месяцем ранее ведомство прогнозировало рост показателя на 1,14 млн б/с, таким образом, оценка была повышена на 20 тыс. б/с.

Актуальный прогноз министерства предполагает спрос в 2024 году на уровне 102,53 млн б/с (предыдущая оценка - 102,8 млн б/с), в 2025-м -103,69 млн б/с (ранее - 103,94 млн б/с), в 2026-м - 104,82 млн б/с (ранее - 105,17 млн б/с).

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что в 2026 году рост потребления составит 1,13 млн б/с, что на 100 тыс. б/с ниже темпа, спрогнозированного в предыдущем отчете.

Первая оценка ведомства мирового спроса на ЖУВ в 2027 году - 106,09 млн б/с, что предусматривает рост на 1,27 млн б/с к прогнозному показателю 2026 года.

Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 г. до $55,87 за баррель

ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

 ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 февраля

Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на $11,3 млрд

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%

 Volkswagen сократил продажи машин в 2025 году на 1,4%
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 25 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });