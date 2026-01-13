В США понизили прогноз роста мирового спроса на ЖУВ на 2026 г. на 100 тыс. б/с

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спрос на жидкие углеводороды (ЖУВ) в мире по итогам 2025 году составил 103,69 млн б/с, что на 1,16 млн б/с больше, чем годом ранее, говорится ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Месяцем ранее ведомство прогнозировало рост показателя на 1,14 млн б/с, таким образом, оценка была повышена на 20 тыс. б/с.

Актуальный прогноз министерства предполагает спрос в 2024 году на уровне 102,53 млн б/с (предыдущая оценка - 102,8 млн б/с), в 2025-м -103,69 млн б/с (ранее - 103,94 млн б/с), в 2026-м - 104,82 млн б/с (ранее - 105,17 млн б/с).

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что в 2026 году рост потребления составит 1,13 млн б/с, что на 100 тыс. б/с ниже темпа, спрогнозированного в предыдущем отчете.

Первая оценка ведомства мирового спроса на ЖУВ в 2027 году - 106,09 млн б/с, что предусматривает рост на 1,27 млн б/с к прогнозному показателю 2026 года.