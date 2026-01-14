Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5% в начале основных торгов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду снижается на фоне геополитической неопределенности и рисков новых антироссийских санкций Запада, также наметилась коррекция в ценах на нефть, что сдерживает покупки (фьючерс на Brent просел к $65 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов опустились на 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2684,2 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1072,36 пункта (-0,5%); лидируют в снижении акции МКПАО "Хэдхантер" (-1,9%), "Северстали" (-1,7%), АФК "Система" (-1,5%), МКПАО "ВК" (-1,5%), "ММК" (-1,4%). Во "втором эшелоне" упали после отсечки дивидендов за III квартал акции ПАО "Евротранс" (-8,6%), выросли бумаги "Росгосстраха" (+18,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 января, составил 78,8527 руб. (+6,14 копейки).

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,8% "префы"), "Татнефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,4% "префы"), "Норникеля" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Русала" (+1,3%), "Полюса" (+0,6%).

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNN рекомендовал американским гражданам покинуть Иран. Комментируя предыдущие заявления по Ирану, он не уточнил, как США готовы помочь участникам протестов в иранских городах.

Президент США еще не решил, какие меры предпринять в отношении Ирана, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Американские официальные лица сообщили, что Трамп не принял финального решения о действиях в отношении Ирана. Он проводит встречи с помощниками, чтобы определиться", - пишет газета. "Возможные опции - удары по объектам иранских властей, кибератаки, новые санкции или помощь в интернете ресурсам, выступающим против Тегерана", - подчеркивается в публикации.

Также Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Саудовской Аравии, Омана и Катара стремятся убедить администрацию США не наносить удары по Ирану, поскольку это станет ударом по нефтяным рынкам, а также в конечном счете по экономике США.

Также в публикации говорится, что эти арабские государства опасаются негативных последствий и для самих себя. В частности, власти этих арабских стран Персидского залива полагают, что Иран в случае кризиса может предпринять действия против нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, индекс МосБиржи опустился ниже 2700 пунктов, но это еще не пробой уровня для открытия "шортов", а всего лишь "прокол". Поэтому на данный момент имеет смысл сохранять как среднесрочные, так и спекулятивные "лонги".

Разочаровывает отсутствие покупок отечественных акций на фоне ралли в последние дни нефти, вызванного страхами снижения мировых поставок на фоне усиления давления США на Иран. Нефть поднималась выше сильного сопротивления $65 за баррель Brent, но в среду в ней намечаются признаки коррекции. Особо рисковым инвесторам можно присоединяться к нисходящему движению нефти при возврате цен Brent под отметку $65 за баррель. Но короткие "стопы" обязательны - стоит учитывать, что удар по Ирану может спровоцировать выброс котировок в район $70, причем сама атака может произойти ночью, в неторгуемое время, предупреждает Соколов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают уровни 2685 пунктов и 1070 пунктов соответственно. Российскому рынку в условиях сохранения геополитической неопределенности и сдержанного тона ЦБ РФ по монетарной политике пока сложно найти поводы для масштабного роста.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, давление на отечественные акции оказывает отсутствие подвижек в урегулировании украинского кризиса, а также замаячившие на горизонте новые санкционные угрозы. Так, по информации СМИ, Евросоюз готовит очередной, уже 20-й по счету, пакет антироссийских санкций, который может быть объявлен к 24 февраля.

Кроме того, инвесторы предпочитают сохранять осторожность перед публикацией первых в этом году данных Росстата по инфляции в стране, которые могут скорректировать ожидания в отношении дальнейшей траектории денежно-кредитной политики Банка России. На таком фоне продолжающийся рост цен на нефть, которые обновили максимум за два месяца на опасениях по поводу возможных перебоев поставок из Ирана, смог оказать лишь ограниченную поддержку рынку.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего клина, а также протестировал уровень 2700 пунктов. Если пробой подтвердится, целью дальнейшего снижения станет зона 2640-2660 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя и располагается поддержка, считает Додонов.

Зарубежные фондовые рынки

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,8% во главе с Dow вслед за финансовым сектором. При этом определенную поддержку рынку оказали данные об инфляции, которые утвердили аналитиков во мнении, что Федеральная резервная система продолжит понижение процентных ставок в этом году.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция осталась на ноябрьском уровне, что совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,2% относительно ноября и на 2,6% в годовом выражении (минимальный подъем с 2021 года). Консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,3% м/м и на 2,7% г/г.

Предложенное Трампом ограничение процентных ставок по кредитным картам на уровне 10% напрямую нанесет ущерб прибыли финкомпаний, полагают эксперты. При этом руководители ряда крупнейших банков страны предупредили, что этот план также серьезно ударит по потребителям.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2%).

Японский рынок второй день подряд обновил исторический максимум.

Экспорт Китая в декабре 2025 года увеличился на максимальные с сентября 6,6% в годовом выражении и составил рекордные $357,8 млрд, сообщило в среду Главное таможенное управление страны. Импорт вырос на максимальные за шесть месяцев 5,7% - до $243,6 млрд. Подъем был зафиксирован по итогам седьмого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали повышение экспорта на 3%, импорта - на 0,9%, по данным Trading Economics.

Уровень безработицы в Южной Корее в декабре поднялся до 4% по сравнению с 2,7% в предыдущий месяц, согласно опубликованным в среду официальным данным. Это максимальный показатель примерно за пять лет.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста по итогам четырех сессий подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $65,0 за баррель (-0,7% и +2,5% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $60,68 за баррель (-0,8% и +2,8% во вторник).

Давление на нефтяные цены оказывают сообщения о возобновлении экспорта нефти из Венесуэлы. Два супертанкера, перевозящие примерно по 1,8 млн баррелей нефти каждый, покинули венесуэльские воды, что, вероятно, стало первыми поставками в рамках соглашения с США, отмечает Trading Economics.

При этом цены остаются вблизи максимумов за три месяца на фоне сохранения опасений относительно эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Президент США Трамп во вторник обратился к протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав поддержку Вашингтона. "Патриоты Ирана, продолжайте протестовать, захватывайте государственные учреждения. Помощь уже в пути!" - написал он в соцсети Truth Social.

Протесты в Иране могут негативно отразиться на балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти из-за краткосрочного сокращения поставок, пишут аналитики Citi. По их оценкам, цена нефти Brent может подняться до $70 за баррель в ближайшие три месяца. При этом эксперты банка отмечают, что протесты пока не распространились на основные нефтедобывающие районы Ирана, что ограничило их влияние на фактические поставки.

Во вторник президент Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% в отношении стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых таможенных тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст. В понедельник МИД Ирана заявил, что власти "полностью контролируют" ситуацию, обвинив в разжигании беспорядков "иностранные силы".

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.