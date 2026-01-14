Поиск

Российский рынок отреагировал ростом на вести о скором визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций, умеренно снижавшийся в начале торгов в среду, в середине дня развернулся вверх на сообщении Bloomberg о скором визите американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Индекс МосБиржи на этом фоне продемонстрировал рост на 0,5% к закрытию предыдущего дня, локально превысив отметку 2710 пунктов.

Спецпосланник президента США Уиткофф и зять американского лидера Кушнер намерены в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом Путиным, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в январе.

США Москва Стив Уиткофф Владимир Путин Джаред Кушнер МосБиржа
