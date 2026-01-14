Материнская компания Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman и Neiman Marcus подала заявление о банкротстве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская Saks Global, материнская компания ритейлеров Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman и Neiman Marcus, подала заявление о банкротстве в суд штата Техас. Как говорится в пресс-релизе компании, эта мера поможет ей ускорить процесс преобразований.

Процедура банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США позволяет реорганизовать активы и обязательства для преодоления кризиса.

Решение было принято чуть больше, чем через год после того, как Saks разместила облигации на миллиарды долларов для покупки Neiman Marcus. Уже через несколько месяцев после этого компания начала испытывать трудности с обслуживанием этого долга, а в декабре пропустила выплату держателям облигаций процентов на общую сумму свыше $100 млн, пишет Bloomberg.

Saks также сообщила об отставке главного исполнительного директора Ричарда Бейкера, который был инициатором стратегии приобретений, приведшей к долговому кризису в компании. Его сменил Джеффрой ван Ремдонк, возглавлявший группу Neiman Marcus до ее покупки Saks в 2024 году. Полномочия нового CEO уже вступили в силу.

Кроме того, компания объявила о заключении "трансформирующей" финансовой сделки, заручившись обязательствами инвесторов по финансированию на сумму около $1,75 млрд. Эти средства позволят Saks укрепить баланс и обеспечить финансовую стабильность в будущем, говорится в пресс-релизе.

Подача заявления о банкротстве может стать переломным моментом для компании, история которой насчитывает более столетия, отмечает Bloomberg. Ее флагманский магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке открылся в 1924 году, когда район, считающийся сейчас элитным, был в основном жилым. В последующие десятилетия бизнес Saks охватил всю страну, открыв многим американцам доступ к миру высокой моды. Между тем, в последние годы компания столкнулась с трудностями в адаптации к происходящим в отрасли изменениям - бренды, представленные в ее универмагах, теперь активно продают свою продукцию напрямую потребителям, что ослабляет конкурентные позиции Saks.