Ритейлер Saks Fifth Avenue купит Neiman Marcus за $2,65 млрд

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Saks Fifth Avenue достиг соглашения о покупке конкурента Neiman Marcus за $2,65 млрд, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Возможность слияния двух крупных игроков люксового сегмента обсуждалась в СМИ еще с пандемии коронавируса, когда Neiman Marcus инициировал процедуру банкротства, пишет The New York Times.

После завершения сделки объединенная компания будет называться Saks Global. Ей будут принадлежать 75 магазинов и около 100 аутлетов, где товары продаются со скидками. Единственными конкурентами группы останутся Macy's Inc. и Nordstrom Inc.

Миноритарным акционером объединенной компании станет Amazon.com Inc.. Кроме того, $1,15 млрд для финансирования сделки предоставит инвестфирма Apollo Global Management Inc.