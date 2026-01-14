Поиск

Китай в ноябре увеличил общий импорт газа на 16%, до нового рекорда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китай в ноябре 2025 года импортировал суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) 17,488 млрд куб. м природного газа, что на 16% больше, чем годом ранее (15,03 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР.

Это новый исторический рекорд импорта газа за месяц. Предыдущий максимум был зафиксирован двумя годами ранее - в 2023 году, также в ноябре (16,449 млрд куб. м).

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего плановое увеличение прокачки "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири". Поставки трубопроводного газа в ноябре 2025 года можно предварительно оценить в 6,7 млрд куб. м, что на 16% больше, чем в ноябре 2024 года (5,741 млрд куб. м).

Таким образом на долю СПГ может остаться 10,8 млрд куб. м, или 8,3 млн тонн в сжиженном виде, что на 16% больше, чем годом ранее. Это весьма солидная цифра, близкая к историческому рекорду импорта СПГ в страну - 8,486 млн тонн за декабрь 2020 года.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки, а также поставщикам ГТУ КНР опубликует позднее, 18 и 20 января.

CNPC ГТУ КНР Газпром Казахстан Китай Сила Сибири
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

 "АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности

Цена нефти Brent снизилась до $65,26 за баррель

Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

 Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

 Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2026 г. до $55,87 за баррель

ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

 ЦБ РФ хочет получать от банков больше данных о трансграничных переводах физлиц

Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });