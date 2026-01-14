Китай в ноябре увеличил общий импорт газа на 16%, до нового рекорда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китай в ноябре 2025 года импортировал суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) 17,488 млрд куб. м природного газа, что на 16% больше, чем годом ранее (15,03 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР.

Это новый исторический рекорд импорта газа за месяц. Предыдущий максимум был зафиксирован двумя годами ранее - в 2023 году, также в ноябре (16,449 млрд куб. м).

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего плановое увеличение прокачки "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири". Поставки трубопроводного газа в ноябре 2025 года можно предварительно оценить в 6,7 млрд куб. м, что на 16% больше, чем в ноябре 2024 года (5,741 млрд куб. м).

Таким образом на долю СПГ может остаться 10,8 млрд куб. м, или 8,3 млн тонн в сжиженном виде, что на 16% больше, чем годом ранее. Это весьма солидная цифра, близкая к историческому рекорду импорта СПГ в страну - 8,486 млн тонн за декабрь 2020 года.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки, а также поставщикам ГТУ КНР опубликует позднее, 18 и 20 января.