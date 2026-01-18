Поиск

КНР в ноябре нарастила импорт СПГ на 19% - до нового рекорда в 8,48 млн тонн

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Китай в ноябре 2025 года импортировал 8,480 млн тонн СПГ, что на 19% больше, чем годом ранее (7,140 млн тонн), сообщает Главное таможенное управление КНР. Это также новый рекорд импорта за отдельный месяц для истории национальной энергетики. Предыдущий рекорд пришелся на декабрь 2020 года (8,378 млн тонн, по уточненным данным таможни).

По объему импорта в ноябре 2025 Китай не только уверенно обходит ближайшего крупнейшего импортера - Японию (4,73 млн тонн), но и суммарно второго и третьего мировых импортеров - Японию и Южную Корею (3,35 млн тонн) - вместе (8,1 млн тонн). Весь Европейский Союз в ноябре 2025 года импортировал 9,6 млн тонн СПГ.

Активность азиатских покупателей проявилась в ценах на СПГ в регионе, которые в конце ноября - первой половине декабря обеспечивали заметную премию по отношению к европейским котировкам.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего плановое увеличение прокачки "Газпрома" по газопроводу "Сила Сибири".

Поставки трубопроводного газа в ноябре 2025 года составили 6,463 млрд куб. м, что на 13% больше, чем годом ранее (5,741 млрд куб. м). Тем не менее, это ниже потенциальной возможности поставок, что свидетельствует о перенаправлении части ресурсов экспортеров Центральной Азии на нужды внутреннего рынка по мере наступления зимы.

Суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) Китай в ноябре 2025 года импортировал 17,488 млрд куб. м природного газа, что на 16% больше, чем годом ранее (15,03 млрд куб. м). Это новый исторический рекорд импорта газа за месяц. Предыдущий максимум был зафиксирован двумя годами ранее - в 2023 году, также в ноябре (16,449 млрд куб. м).

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 января.

Китай СПГ
