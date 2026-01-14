Coca-Cola передумала продавать сеть кофеен Costa Coffee

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Coca-Cola Co. отказалась от планов продажи британской сети кофеен Costa Coffee, поскольку предложения потенциальных покупателей не оправдали ее ожиданий, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, Coca-Cola прекратила переговоры с оставшимися претендентами на покупку Costa в декабре.

В число инвесторов, участвовавших в последнем раунде переговоров, входили TDR Capital (владелец сети супермаркетов Asda), а также специализированный фонд Bain Capital, которому принадлежит PizzaExpress и сеть пекарен Gail, отмечают собеседники издания.

Ранее FT сообщала, что Coca-Cola хотела бы получить порядка 2 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) за Costa - это почти вдвое меньше суммы в 3,9 млрд фунтов, которую американская компания заплатила за покупку сети кофеен у Whitbread в 2018 году.

В последние годы Costa сталкивалась с ростом конкуренции как со стороны премиальных независимых кофеен, так и со стороны сетей с более низкими ценами, например, Greggs. Операционный убыток сети кофеен в 2024 году вырос более чем вдвое, до 13,5 млн фунтов, при выручке в 1,2 млрд фунтов.

Срыв процесса продажи Costa может вынудить Coca-Cola списать стоимость ее активов, отмечает FT.