Netflix может изменить предложение к WBD, отказавшись от частичной оплаты сделки акциями

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Netflix Inc. работает над пересмотром условий предложения о покупке активов Warner Bros. Discovery Inc. (WBD), рассматривая возможность полной оплаты сделки денежными средствами, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Netflix 5 декабря объявила о покупке ряда активов WBD - киностудии Warner Bros., телеканала HBO и стримингового сервиса HBO Max, оценив их в $27,75 за акцию, из которых $23,25 должны быть оплачены денежными средствами и $4,5 - акциями Netflix. Условия сделки предусматривают определенные корректировки, если цена бумаг Netflix опустится ниже $97,91.

С момента начала попыток Netflix купить активы WBD в октябре цена ее акций снизилась примерно на четверть. По данным на закрытие рынка во вторник она составила $90,32.

Совет директоров WBD поддержал сделку с Netflix, однако ее пытается сорвать Paramount Skydance, которая обратилась напрямую к акционерам WBD с предложением выкупить всю компанию, с учетом сегмента Global Networks, включающего известные развлекательные, спортивные и новостные телеканалы, в том числе CNN, TNT Sports и Discovery. Соглашение с Netflix предусматривает выделение Global Networks в самостоятельную компанию.

В январе Paramount вновь подтвердила свое предложение о выкупе акций WBD по цене $30 за бумагу. Компания настаивает, что ее предложение является гораздо более выгодным, чем заявка Netflix, в том числе и потому, что она готова полностью оплатить сделку денежными средствами.