Продажи Lada в РФ в 2025 году упали на 26,2% до 338,5 тыс. шт.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в 2025 году снизил продажи Lada на российском рынке на 26,2% до 338,492 тыс. штук, согласно данным, представленным на годовой пресс-конференции автопроизводителя в среду.

По оценке компании, за прошлый год на российском рынке было реализовано в общей сложности 1,414 млн легковых и легких коммерческих автомобилей (-16%).

"Продажи Lada составили 338,492 тыс. автомобилей, включая госконтракты. Динамика продаж по месяцам, безусловно, имеет сезональность. Но за последние годы, с учетом изменений на уровне государства, сезональность продаж частично, назовем это так, испортилась. Но рассчитываем, что, с учетом уже озвученных планов государства, сезональность в ближайшие годы вернется к своей стандартной конфигурации", - сообщил в ходе своего выступления на конференции вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Доля Lada на российском авторынке за прошлый год, по оценкам компании, снизилась на 3 п.п. до 24%.

"Все модели Lada входят в десятку бестселлеров авторынка. Lada Granta - под номером один, Lada Vesta - номер два, семейство Lada Niva - на третьем месте и Lada Largus - на седьмой позиции", - сообщил Костромин.

По данным компании, продажи Lada Granta за прошлый год составили 144,35 тыс. шт. (-29,8%) при доле 10,4%, Lada Vesta - 75,099 тыс. шт. (-39,2%) при доле 5,6%, Lada Niva (Travel + Legend) - 69,576 тыс. шт. (-31%) при доле 4,8%, Lada Largus - 35,925 тыс. шт. (+61,9%) при доле 2,6%. Кроме того, было реализовано 6,796 тыс. Lada Iskra (доля рынка - 2,2%), запущенной в производство в апреле прошлого года, и 1,652 тыс. стретч-седанов Lada Aura, выпуск которой стартовал в Тольятти чуть более года назад.

Согласно показанной Костроминым презентации, в декабре "АвтоВАЗ", по собственной оценке компании, реализовал 33,651 тыс. автомобилей Lada (-18,9% г/г и +11,5% м/м).

Продажи Lada юридическим лицам, как сообщил топ-менеджер, за прошлый год составили 143,262 тыс. шт. (-27,3%).

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в ходе своего выступления напомнил, что из-за рыночной ситуации "АвтоВАЗ" в течение 2025 г. корректировал производственный план в сторону уменьшения с изначальных 500 тыс. шт. В итоге фактический объем выпуска в прошлом году составил 325 тыс. шт.

"Видно, что в 2024 году "АвтоВАЗ" достиг десятилетнего рекорда (по объему производства, выпустив 525,5 тыс. шт - ИФ). В 2025 году мы следовали исключительно за рынком. Мы прекрасно выучили уроки 2008-2009 годов, когда перепроизводство нашей продукции вызвало коллапс чуть ли не в целом регионе и целой отрасли. Поэтому, будучи ответственной государственной компанией, мы не могли допустить повторения тех событий. И по решению совета директоров наши производственные планы были скорректированы для необходимой балансировки производства и стоков, которые скопились и у нас, и у дилеров", - сказал Соколов.

По его словам, в 2026 году "АвтоВАЗ" рассчитывает увеличить выпуск Lada более чем на четверть и произвести 400 тыс. машин.

"Конечно, 2026 год тоже может преподнести многочисленные сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительные. Автомобильный рынок, как мы предполагаем, вырастет несильно и будет находиться в пределах 1,5 млн автомобилей", - сказал Соколов.