Audi сократила поставки в 2025 году на 2,9% при рекордных продажах электромобилей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Германская Audi сократила поставки автомобилей в 2025 году на 2,9% из-за снижения спроса в Северной Америке и в Китае, сообщила компания.

Годовые поставки составили 1,62 млн автомобилей против 1,67 млн единиц годом ранее.

Геополитические и экономические проблемы продолжили оказывать давление на показатели Audi в 2025 году, отмечают в компании. Ужесточение конкуренции в Китае и американские пошлины на импорт негативно повлияли на весь автомобильный сектор и привели к изменению поведения покупателей по всему миру, говорится в сообщении.

Продажи Audi в Китае в 2025 году сократились на 5%, до 617,514 тыс. автомобилей, в Северной Америке - на 12,2%, до 202,143 тыс. единиц. В Европе Audi отгрузила 464,046 тыс. машин - на 0,5% меньше, чем годом ранее. При этом в Германии ее продажи выросли на 4%.

В сообщении компании отмечается, что с сентября 2025 года ее поставки ежемесячно росли.

Продажи электромобилей Audi в 2025 году увеличились на 36%, до рекордных 223 тыс. единиц.

Общий объем заказов на автомобили Audi в минувшем году вырос на 13%, заказы на электромобили подскочили на 58%.

Audi Германия Китай Европа
