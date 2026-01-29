Годовые продажи Toyota выросли до рекордных 11,32 млн автомобилей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor Corp. увеличила мировые продажи автомобилей в 2025 году на 4,6%, до рекордных 11,32 млн единиц. Показатель включает реализацию дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors.

В том числе продажи в Японии повысились на 11,9%, до 2,07 млн. В других странах реализация выросла на 3,1%, до максимальных в истории 9,25 млн.

Производство автомобилей в минувшем году увеличилось на 5,7%, до 11,22 млн.

В декабре компания нарастила продажи на 3,1% в годовом выражении, до 993,36 тысячи автомобилей, и повысила производство на 1,2%, до 881,65 тысячи.