Brent подорожала до $66,2 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут пятую сессию подряд на возросших геополитических рисках.

К 14:24 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (1,12%), до $66,20 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,71 (1,16%), до $61,86 за баррель.

Во вторник обе марки подорожали более чем на 2% из-за опасений эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Накануне президент США Дональд Трамп обратился к иранским протестующим с призывом брать под контроль органы власти, пообещав оказать им поддержку. В ответ министр обороны Ирана Азиз Нафизаде заявил, что Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана.

"Иран ударит по американским базам, если подвергнется нападению", - заявил он и добавил, целями иранских ударов на Ближнем Востоке могут стать базы как США, так и некоторых их союзников.

"Мы живем в период геополитической нестабильности и потенциальных перебоев поставок, - отметил Хорхе Монтепеке из Onyx Capital Group. - Протесты в Иране теоретически могут привести к смене режима. Это будет большим событием, и вероятность атаки со стороны США представляется высокой".

Аналитики Citi полагают, что нефть Brent может подорожать до $70 за баррель в ближайшие три месяца из-за протестов в Иране, если они приведут к сокращению поставок нефти на мировой рынок.

Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% для стран, сотрудничающих с Тегераном. Введение новых тарифов угрожает возобновлением торговой войны между США и Китаем, который является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 5,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают их сокращения на 2,2 млн баррелей.