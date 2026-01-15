Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются утром в четверг после того, как президент США Дональд Трамп своими заявлениями несколько ослабил опасения о возможности скорого американского удара по Ирану.

К 8:16 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,15 (3,23%), до $64,37 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,05 (1,6%), до $66,52 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,03 (3,27%), до $59,99 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,87 (1,42%), до $62,02 за баррель.

Трамп заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее он грозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление масштабных протестов в стране.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал США к переговорам, заявив, что "Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии", сообщает Fox News. Говоря о беспорядках, он отметил, что правительство проявило "максимальную сдержанность" и не планирует "вешать людей в связи с протестами".

"Рынок теперь полагает, что атаки на Иран может не случиться, поэтому рынок акций подскочил, а цены на нефть стремительно упали", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

NBC News со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что президент США хочет, чтобы американские военные нанесли "решительный удар" по иранскому режиму, не втягиваясь в затяжную войну, но пока не получил таких гарантий от своих советников.

Дополнительное давление на котировки оказал отчет Минэнерго США о росте запасов нефти и бензина в стране на прошлой недели.

Резервы нефти в США на неделе, завершившейся 9 января, увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тысяч баррелей. Эксперты ожидали увеличения объемов бензина на 4 млн баррелей и сокращения - дистиллятов, на 200 тысяч баррелей.