Добыча ОПЕК+ в декабре отстала от плана на 780 тыс. б/с

Россия была ниже плана на 270 тыс. б/с, Казахстан - выше на 80 тыс. б/с

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти стран ОПЕК+ в декабре была ниже планового уровня на 783 тыс. баррелей в сутки и составила 37,44 млн б/с при плане в 38,22 млн б/с (с учетом компенсаций ранее недосокращенных объемов).

Как говорится в отчете ОПЕК, страны картеля, участвующие в сделке, добыли в декабре 23,17 млн б/с, что на 61 тыс. б/с меньше разрешенного квотами уровня. Так, Ирак был на 34 тыс. б/с ниже своей квоты, добыв 4,12 млн б/с.

Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в сделке, в декабре добыли 14,27 млн б/с нефти при разрешенном уровне в 14,99 млн б/с (на 722 тыс. б/с меньше). В частности, Россия в декабре снизила добычу нефти на 73 тыс. б/с к ноябрю - до 9,3 млн б/с, хотя могла увеличить до 9,574 млн б/с. Таким образом, добыча России находилась на 270 тыс. б/с ниже разрешенного уровня. Традиционно от квоты отстают Мексика (на 318 тыс. б/с), Азербайджан (на 98 тыс. б/с), Малайзия (на 66 тыс. б/с) и Судан (на 46 тыс. б/с).

Не участвующая в сделке Венесуэла в декабре снизила добычу на 60 тыс. б/с - до 896 тыс. б/с.

Всего страны ОПЕК в декабре нарастили добычу на 105 тыс. б/с - до 28,56 млн б/с, а все страны ОПЕК+ (включая Иран, Венесуэлу и Ливию, которым не ограничена добыча) снизили добычу на 238 тыс. б/с - до 42,83 млн б/с.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с

Добыча, ноя 2025Добыча, дек 2025Изм-е мес/меснеобх добыча, дек 2025Отклонение от необх добычи
Алжир9649706971-1
Конго2532618277-16
Экв.Гвинея45581370-12
Габон2152271217750
Ирак40644119554153-34
Кувейт25652576112580-4
Нигерия149115001015000
Саудовская Аравия10051100782710103-25
ОАЭ3378338243401-19
ОПЕК230262317114523232-61
Азербайджан455453-2551-98
Бахрейн184183-1196-13
Бруней89902837
Казахстан17591522-237143884
Малайзия336335-1401-66
Мексика14481435-121753-318
Оман80580958054
Россия93779304-739574-270
Судан2218-464-46
Южный Судан135116-19124-8
не-ОПЕК1461014267-34414989-722
ОПЕК+3763637438-19838221-783
0
0
Иран31883187-1
Ливия1291131120
Венесуэла956896-60
ОПЕК+ (весь)4306942831-238
ОПЕК (12 стран)2845928564105
