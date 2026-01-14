Добыча ОПЕК+ в декабре отстала от плана на 780 тыс. б/с

Россия была ниже плана на 270 тыс. б/с, Казахстан - выше на 80 тыс. б/с

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти стран ОПЕК+ в декабре была ниже планового уровня на 783 тыс. баррелей в сутки и составила 37,44 млн б/с при плане в 38,22 млн б/с (с учетом компенсаций ранее недосокращенных объемов).

Как говорится в отчете ОПЕК, страны картеля, участвующие в сделке, добыли в декабре 23,17 млн б/с, что на 61 тыс. б/с меньше разрешенного квотами уровня. Так, Ирак был на 34 тыс. б/с ниже своей квоты, добыв 4,12 млн б/с.

Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в сделке, в декабре добыли 14,27 млн б/с нефти при разрешенном уровне в 14,99 млн б/с (на 722 тыс. б/с меньше). В частности, Россия в декабре снизила добычу нефти на 73 тыс. б/с к ноябрю - до 9,3 млн б/с, хотя могла увеличить до 9,574 млн б/с. Таким образом, добыча России находилась на 270 тыс. б/с ниже разрешенного уровня. Традиционно от квоты отстают Мексика (на 318 тыс. б/с), Азербайджан (на 98 тыс. б/с), Малайзия (на 66 тыс. б/с) и Судан (на 46 тыс. б/с).

Не участвующая в сделке Венесуэла в декабре снизила добычу на 60 тыс. б/с - до 896 тыс. б/с.

Всего страны ОПЕК в декабре нарастили добычу на 105 тыс. б/с - до 28,56 млн б/с, а все страны ОПЕК+ (включая Иран, Венесуэлу и Ливию, которым не ограничена добыча) снизили добычу на 238 тыс. б/с - до 42,83 млн б/с.

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с