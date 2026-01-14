Добыча ОПЕК+ в декабре отстала от плана на 780 тыс. б/с
Россия была ниже плана на 270 тыс. б/с, Казахстан - выше на 80 тыс. б/с
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти стран ОПЕК+ в декабре была ниже планового уровня на 783 тыс. баррелей в сутки и составила 37,44 млн б/с при плане в 38,22 млн б/с (с учетом компенсаций ранее недосокращенных объемов).
Как говорится в отчете ОПЕК, страны картеля, участвующие в сделке, добыли в декабре 23,17 млн б/с, что на 61 тыс. б/с меньше разрешенного квотами уровня. Так, Ирак был на 34 тыс. б/с ниже своей квоты, добыв 4,12 млн б/с.
Страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в сделке, в декабре добыли 14,27 млн б/с нефти при разрешенном уровне в 14,99 млн б/с (на 722 тыс. б/с меньше). В частности, Россия в декабре снизила добычу нефти на 73 тыс. б/с к ноябрю - до 9,3 млн б/с, хотя могла увеличить до 9,574 млн б/с. Таким образом, добыча России находилась на 270 тыс. б/с ниже разрешенного уровня. Традиционно от квоты отстают Мексика (на 318 тыс. б/с), Азербайджан (на 98 тыс. б/с), Малайзия (на 66 тыс. б/с) и Судан (на 46 тыс. б/с).
Не участвующая в сделке Венесуэла в декабре снизила добычу на 60 тыс. б/с - до 896 тыс. б/с.
Всего страны ОПЕК в декабре нарастили добычу на 105 тыс. б/с - до 28,56 млн б/с, а все страны ОПЕК+ (включая Иран, Венесуэлу и Ливию, которым не ограничена добыча) снизили добычу на 238 тыс. б/с - до 42,83 млн б/с.
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с
|Добыча, ноя 2025
|Добыча, дек 2025
|Изм-е мес/мес
|необх добыча, дек 2025
|Отклонение от необх добычи
|Алжир
|964
|970
|6
|971
|-1
|Конго
|253
|261
|8
|277
|-16
|Экв.Гвинея
|45
|58
|13
|70
|-12
|Габон
|215
|227
|12
|177
|50
|Ирак
|4064
|4119
|55
|4153
|-34
|Кувейт
|2565
|2576
|11
|2580
|-4
|Нигерия
|1491
|1500
|10
|1500
|0
|Саудовская Аравия
|10051
|10078
|27
|10103
|-25
|ОАЭ
|3378
|3382
|4
|3401
|-19
|ОПЕК
|23026
|23171
|145
|23232
|-61
|Азербайджан
|455
|453
|-2
|551
|-98
|Бахрейн
|184
|183
|-1
|196
|-13
|Бруней
|89
|90
|2
|83
|7
|Казахстан
|1759
|1522
|-237
|1438
|84
|Малайзия
|336
|335
|-1
|401
|-66
|Мексика
|1448
|1435
|-12
|1753
|-318
|Оман
|805
|809
|5
|805
|4
|Россия
|9377
|9304
|-73
|9574
|-270
|Судан
|22
|18
|-4
|64
|-46
|Южный Судан
|135
|116
|-19
|124
|-8
|не-ОПЕК
|14610
|14267
|-344
|14989
|-722
|ОПЕК+
|37636
|37438
|-198
|38221
|-783
|0
|0
|Иран
|3188
|3187
|-1
|Ливия
|1291
|1311
|20
|Венесуэла
|956
|896
|-60
|ОПЕК+ (весь)
|43069
|42831
|-238
|ОПЕК (12 стран)
|28459
|28564
|105