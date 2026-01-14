Поиск

Индия в IV квартале увеличила импорт хлопка в 2,6 раза - до рекорда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Индия в октябре-декабре 2025 года увеличила импорт хлопка в 2,6 раза (на 158%) в годовом измерении - до рекордных 3,1 млн тюков (по 170 кг каждый), сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию производителей хлопка Индии (CAI).

Рост обусловлен тем, что власти страны в декабре освободили импортный хлопок от пошлины, которая составляла 11%.

Беспошлинный импорт стимулирует зарубежные закупки Индии и поддержит мировые цены на хлопок, полагают эксперты. Однако это может оказать давление на местные цены, которые ранее повышались из-за снижения урожая, отмечает агентство.

По прогнозу CAI, импорт хлопка в Индию в 2025/26 маркетинговом году, который начался 1 октября, может вырасти на 22% и достигнуть рекордных 5 млн тюков. В прошлом году также был установлен рекорд в размере 4,1 млн тюков, хлопок ввозился из США, Бразилии, Австралии и стран Африки.

CAI улучшила прогноз урожая хлопка в Индии в текущем сезоне до 31,7 млн тюков с ранее предполагавшихся 30,95 млн тюков. При этом ассоциация ожидает снижения потребления хлопка в 2025/26 году на 2,9% (до 30,5 млн тюков) на фоне слабого зарубежного спроса на индийские ткани и одежду.

США, на долю которых приходится почти 29% ежегодных зарубежных поставок текстильной продукции из Индии в размере $38 млрд, удвоили пошлины на импорт из этой страны до 50% с августа 2025 года.

Индия является вторым по величине в мире производителем хлопка. При этом текстильная промышленность является одним из крупнейших работодателей в Индии, обеспечивая работой более 45 млн человек.

Индия США CAI Бразилия Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

 ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

 Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

 "АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности

Цена нефти Brent снизилась до $65,26 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });