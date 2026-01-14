Индия в IV квартале увеличила импорт хлопка в 2,6 раза - до рекорда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Индия в октябре-декабре 2025 года увеличила импорт хлопка в 2,6 раза (на 158%) в годовом измерении - до рекордных 3,1 млн тюков (по 170 кг каждый), сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию производителей хлопка Индии (CAI).

Рост обусловлен тем, что власти страны в декабре освободили импортный хлопок от пошлины, которая составляла 11%.

Беспошлинный импорт стимулирует зарубежные закупки Индии и поддержит мировые цены на хлопок, полагают эксперты. Однако это может оказать давление на местные цены, которые ранее повышались из-за снижения урожая, отмечает агентство.

По прогнозу CAI, импорт хлопка в Индию в 2025/26 маркетинговом году, который начался 1 октября, может вырасти на 22% и достигнуть рекордных 5 млн тюков. В прошлом году также был установлен рекорд в размере 4,1 млн тюков, хлопок ввозился из США, Бразилии, Австралии и стран Африки.

CAI улучшила прогноз урожая хлопка в Индии в текущем сезоне до 31,7 млн тюков с ранее предполагавшихся 30,95 млн тюков. При этом ассоциация ожидает снижения потребления хлопка в 2025/26 году на 2,9% (до 30,5 млн тюков) на фоне слабого зарубежного спроса на индийские ткани и одежду.

США, на долю которых приходится почти 29% ежегодных зарубежных поставок текстильной продукции из Индии в размере $38 млрд, удвоили пошлины на импорт из этой страны до 50% с августа 2025 года.

Индия является вторым по величине в мире производителем хлопка. При этом текстильная промышленность является одним из крупнейших работодателей в Индии, обеспечивая работой более 45 млн человек.