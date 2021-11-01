Цена хлопка обновила 10-летний максимум, овес установил очередной рекорд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Цены на хлопок продолжают расти на фоне его нехватки на мировом рынке при продолжающемся повышении спроса со стороны Китая.

Стоимость хлопка-сырца на бирже ICE в понедельник подскочила до $1,1 за фунт впервые с 2011 года.

Китай был вынужден существенно увеличить импорт хлопка из США после того как в прошлом году администрация американского президента Дональда Трампа запретила ввоз в страну продукции из хлопка, производимого в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Такое решение США было обусловлено подозрениями в том, что хлопок в этом регионе производится с использованием принудительного труда уйгуров.

При этом американские компании по-прежнему могут импортировать хлопковую продукцию, произведенную в Китае, если сам хлопок был выращен за пределами страны. Таким образом, Китай импортирует хлопок, в основном американский, для производства товаров и их отправки обратно в Штаты.

Урожай хлопка в США в текущем году запаздывает из-за проливных дождей в основных регионах выращивания этой культуры. В то же время Индия ожидает снижения производства хлопка внутри страны в этом году, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно прогнозу индийской ассоциации хлопка, экспорт хлопка из страны в сельскохозяйственном сезоне 2021-2022 гг. будет на 38% ниже, чем годом ранее.

Тем временем аналитическая компания Cotlook ухудшила прогноз дефицита хлопка на мировом рынке до 207 тыс. тонн с ожидавшихся в сентябре 122 тыс. тонн.

Цена овса продолжает бить рекорды в понедельник, впервые поднялась на CBOT выше $7 за бушель ($482,3 за тонну) на фоне засухи в ключевых регионах выращивания этой сельхозкультуры в Северной Америке.

Производство овса в Канаде, являющейся крупнейшим в мире его экспортером, упало на 43,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до минимальных за 11 лет 2,6 млн тонн.

В то же время, по данным Минсельхоза США, урожай овса в стране в 2021 году оказался рекордно низким - 39,836 млн бушелей, сократившись на 39% из-за уменьшения посевов, а также неблагоприятных погодных условий.