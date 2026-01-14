Запасы газа в ПХГ ЕС упали до 53% и стремятся к историческому минимуму

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Европе в январе в этом году, согласно актуальным прогнозам погоды, опускается до минимальных значений за последние девять лет. В целом в этом январе (а это сам по себе самый холодный зимний месяц) ожидается температура воздуха на два градуса ниже климатической нормы и на три градуса ниже, чем в прошлом году. Ситуация осложняется тем, что средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 53,17%

В этих условиях надежность работы энергетической системы поддерживается прежде всего ресурсом подземных хранилищ газа как наиболее гибкого и приближенного к местам потребления источника.

За первые 12 дней января средний расход газа из ПХГ ЕС в 1,6 раза превысил средний показатель за те же дни за последние пять лет.

В опубликованном в среду комментарии специалисты "Газпрома" отметили, что "запасы газа в подземных хранилищах Европы стремятся к историческому минимуму".

В этом году Европа вошла в отопительный сезон с неполными ПХГ (памятуя о стабильной работе в предыдущие довольно мягкие зимы). Нынешний погодный "вираж" газовая отрасль региона будет проходить с повышенным уровнем риска. А необходимость ЕС восполнить расходуемые в настоящий момент запасы будет дополнительным фактором спроса на мировом рынке весь наступивший год.

При этом необходимо помнить не только о технических, но и о реально достижимых и экономических лимитах, которые будут ограничивать европейскую кампанию закачки летом 2026 года. В этих условиях актуальным будет вопрос, с насколько пустыми ПХГ Европа вступит в следующую зиму и насколько рискованным будет отопительный сезон 2026/27 годов.

Оперативные данные

Средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 53,17% по итогам газовых суток 12 января (на утро вторника), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Текущий уровень запасов на 15 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. На данный момент ПХГ Европы опережают обычный темп расхода запасов на четыре недели. За историю наблюдений GIE хуже на эту же дату показатель был лишь в 2022 году.

Более того, база наблюдений GIE знает примеры, когда такого уровня (а то и намного выше - 59%) запасы были к моменту завершения сезона отбора и началу закачки.

В "Газпроме" отмечают, что в ПХГ ЕС осталось 53,9 млрд куб. м газа. Это на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на ту же дату в зимнем сезоне 2017/2018 года - самом суровом для европейских хранилищ. Тогда из них был отобран исторически максимальный объем газа, а оставшиеся запасы оказались на самом низком уровне за все годы наблюдений. Страны Европы продолжают опустошать свои хранилища. Так, 12 января заполненность ПХГ Нидерландов уже опустилась ниже 40% - до 39,5%. Меньше газа в нидерландских хранилищах было только в сезоне 2021/2022 года.

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена также снабжать газом объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны континента импортировали 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году.

В январе 2026 года импорт СПГ может составить 9,5 млн тонн, что на 18% выше, чем годом ранее. В эти холодные дни СПГ-терминалы наращивают поставки газа в сеть региона.

Однако и возможности индустрии СПГ не безграничны. Несмотря на высокий спрос, остается большой неиспользованный запас производительности - 12 января они работали на 54% от пропускной мощности. Также заметна тенденция сокращения запасов СПГ на терминалах.