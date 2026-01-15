Холода толкают вверх цены на газ в Европе, с начала недели котировки прибавили 11%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Все более настойчивое присутствие заметных зимних холодов на территории Европы привело цены на газ к росту. С начала недели спотовые котировки стабильно прибавляют. В среду на эталонном европейском хабе TTF торги с поставкой "на день вперед" закрылись на уровне $387 за тысячу кубометров - рост с начала недели составил 11%.

Помимо участившихся минусовых температур ситуацию в энергетике осложняет снижение генерации ветряных электростанций. Ветрогенерация в ЕC за среду обеспечила лишь 15% энергопотребления региона, тогда как на прошлой неделе ее вклад был до двух раз больше. Год назад, в январе 2025 года, средний процент ветрогенерации в производстве энергии составил 20%.

Температура воздуха в Европе в январе в этом году опускается до минимальных значений за последние девять лет. В целом январь (а это сам по себе самый холодный зимний месяц) ожидается на два градуса ниже климатической нормы и на три градуса ниже, чем в прошлом году.

Надежность работы энергетической системы поддерживается прежде всего ресурсом подземных хранилищ газа как наиболее гибкого и приближенного к местам потребления источника.

Средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 52,49% по итогам газовых суток 13 января (на утро среды), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Он на 15 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. На данный момент ПХГ Европы опережают обычный темп расхода запасов на четыре недели. Более того, база наблюдений GIE знает примеры, когда такого уровня (а то и намного выше - 59%) запасы были к моменту завершения сезона отбора и началу закачки.

Из-за позиции Киева с начала 2025 года прекратился транзит российского газа через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что помимо своих потребителей Европа вынуждена снабжать газом и объекты на Украине.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона импортировали 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году.

В январе 2026 года импорт сжиженного газа может составить 9,5 млн тонн, что на 18% выше, чем годом ранее. В эти холодные дни СПГ-терминалы наращивают поставки газа в сеть региона.

Однако и возможности этой индустрии не безграничны. Несмотря на высокий спрос, остается большой неиспользованный запас производительности - 13 января терминалы работали на 56% от пропускной мощности. Также заметна тенденция сокращения запасов СПГ на терминалах.

В этом году Европа вошла в отопительный сезон с неполными ПХГ (памятуя о стабильной работе в предыдущие довольно мягкие зимы). Нынешние морозные авралы энергетики региона будут проходить с максимальным уровнем риска. А необходимость ЕС восполнить расходуемые в настоящий момент запасы будет дополнительным фактором спроса на мировом рынке весь наступивший год.

При этом необходимо помнить не только о технических, но и о реально достижимых и экономических лимитах, которые будут ограничивать европейскую кампанию закачки летом 2026 года. В этих условиях актуальным будет вопрос, с насколько пустыми ПХГ Европа вступит в следующую зиму и насколько рискованным будет отопительный сезон 2026/27 годов.