Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 1 по 12 января составила 1,26%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил в среду Росстат.

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

За 12 дней января прошлого года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в РФ в начале текущего года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

За период с 1 по 12 января 2026 года рост цен на плодоовощную продукцию составил 7,9%, в том числе на огурцы - 21,3%, помидоры - 13,6%, картофель - 5,8%, капусту - 4,0%, морковь - 3,8%, свеклу и лук - 3,6%, яблоки - 2,4% и бананы - 0,9%.

Цены также значительно выросли с 1 по 12 января на водку - на 4,2%, свинину - на 0,9%, маргарин и печенье - на 0,8%, говядину, рыбу мороженую и яйца куриные - на 0,7%, колбасы и муку пшеничную - на 0,6%, хлеб пшеничный - на 0,5%, молоко ультрапастеризованное, кефир, хлеб ржаной - на 0,4%, баранину, мясо кур, сосиски, сардельки, сыры, масло подсолнечное, чай черный - на 0,3%.

Цены снизились на сахарный песок и пшено - на 0,3%, соль поваренную - на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на новые легковые автомобили иностранных марок - на 1,5% и новые отечественные авто - на 1,3%, электропылесосы - на 1,0%.

Одновременно снизились цены на смартфоны и телевизоры - на 1,0%.

Цены на дизельное топливо увеличились с 1 по 12 января на 1,3%, на автомобильный бензин - на 1,2%.

Среди услуг выросли за первые 12 дней января тарифы на проезд в метро - на 10,7%, трамвае - на 5,4%, городском автобусе и троллейбусе - на 3,8%. Выросли также цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России - на 8,6% и в ОАЭ - на 1,6%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 16%. Сигнал при этом остался нейтральным.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сказано в заявлении.

ЦБ при этом отметил, что инфляция по итогам 2025 года будет ниже 6%. Прогноз Банка России на 2026 год был сохранен на уровне 4-5%.

Минэкономразвития прогнозирует (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.