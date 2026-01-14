ФАС направила запросы ряду компаний по поводу цен на тепличные овощи

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям овощной продукции по поводу ценообразования на овощи защищенного грунта, сообщила пресс-служба ведомства.

Компании, входящие в группы "РОСТ", "ЭКО-культура", "Горкунов", "Магнит", "Теплицы Регионов" и "Мое лето", должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности продаж и системе сбыта.

"По результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - отметили в ФАС.

В среду Росстат сообщил о динамике потребительских цен в период с 1 по 12 января 2026 года. Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 7,9%, в том числе на огурцы - 21,3%, помидоры - 13,6%, картофель - 5,8%, капусту белокочанную - 4,0%, морковь - 3,8%, свеклу столовую и лук репчатый - 3,6%, яблоки - 2,4% и бананы - 0,9%.

Общая инфляция с начала года составила 1,26%.