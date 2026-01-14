Цены на огурцы в РФ с 1 по 12 января выросли на 21,3%, на помидоры - на 13,6%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Цены на огурцы в РФ с 1 по 12 января выросли на 21,3%, на помидоры - на 13,6%, сообщил Росстат в среду.

Это самая высокая динамика подорожания на продовольственном рынке. В целом цены на овощи и фрукты с начала года выросли на 7,9%. В том числе картофель подорожал на 5,8%, капуста - на 4%, морковь - на 3,8%, свекла и лук - на 3,6%, яблоки - на 2,4%, бананы - на 0,9%.

Росстат также сообщил, что с 1 по 12 января цены на водку выросли на 4,2%, мясные (на 1,4%), фруктово-ягодные (на 1,1%) и овощные (на 1%) консервы для детского питания, свинину - на 0,9%, говядину, мороженую рыбу и яйца - на 0,7%, пшеничную муку -на 0,6%, пшеничный хлеб - на 0,5%.

Мясо кур и ржаной хлеб подорожали на 0,4%, сыры, подсолнечное масло и черный чай - на 0,3%, пастеризованное молоко и макаронные изделия - на 0,2%, гречневая крупа и рис - на 0,1%.

В то же время цены на сахар-песок и пшено снизились на 0,3%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%, соль - на 0,1%.