Рубль в среду вырос в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,1915 руб., что на 9,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 15 января на 28,16 копейки, до 78,5711 руб./$1, и уменьшил курс евро на 20,09 копейки, до 92,1964 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль в среду в первый раз после завершения официальных новогодних каникул завершил торги на "зеленой" территории, довольно заметно укрепился в паре с юанем. Полагаем, что поддержку его котировкам в ходе сегодняшних торгов оказали новости о возможном визите в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и их переговорах с Путиным. Поддержку рублю также оказывает рост цен на нефть, котировки "черного золота" укрепляются пятую сессию подряд на обострении ситуации вокруг Ирана. В то же время, Минфин отложил ожидавшуюся сегодня публикацию об объемах продажи в январе валюты в рамках бюджетного правила, однако ранее ЦБ сообщил, что будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд рублей в день лишь с 12 по 15 января", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Спрос на иностранную валюту, видимо, пока слишком слабый, что обусловлено заметным уменьшением активности потребителей, традиционно происходящим после существенных трат, связанных с новогодними праздниками. Это уменьшает покупки инвалюты импортерами. При этом предложения валюты, скорее всего, пока достаточно для удовлетворения даже столь ограниченного спроса, несмотря на вероятное сокращение валютных поступлений от экспорта, остающегося под давлением санкций и геополитики. Юань выходит вниз из диапазона начала года 11,2-11,5 руб. Судя по настрою продавцов инвалюты, снижение может продолжится к следующей поддержке, находящейся в районе 11,1 руб., если покупатели не активизируются в ближайшее время", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

РФ открыта к контактам по украинскому урегулированию со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, с господином Кушнером. Президент встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента Трампа. И я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Уиткофф и Кушнер намерены в ближайшее время посетить Москву для переговоров по украинскому урегулированию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся посетить Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшем будущем", - передает агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

При этом отмечается, что планирование поездки еще не завершено, однако встреча может произойти в этом месяце.

Минфин РФ сообщил о переносе январской публикации данных об объеме дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и совокупном объеме покупки (продажи) иностранной валюты и (или) золота на ближайшие дни.

Публикация соответствующего пресс-релиза переносится в связи с завершением формирования оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года, в том числе в части фактического поступления нефтегазовых доходов, говорится в сообщении министерства.

Ежедневные продажи с 5 декабря по 15 января составляют 5,6 млрд рублей (в целом 123,4 млрд рублей). Это самый большой объем продаж в день с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд рублей, а ежедневный эквивалент - 8,9 млрд рублей (в частности, из-за меньшего количества рабочих дней).

Традиционно информацию о дополнительных нефтегазовых доходах и объеме покупок/продажи валюты и золота Минфин обнародует на третий рабочий день каждого месяца в 12:00 по Москве. Такой порядок был определен с февраля 2017 года, когда министерство с привлечением Банка России начало осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы". Сроки публикации не нарушались даже в 2022 году, когда до конца года покупка/продажа валюты была приостановлена, однако публикация данных о нефтегазовых доходах продолжалась.

Цены на нефть

Цены на нефть поднимаются в среду вечером и могут завершить ростом пятую сессию подряд на возросших геополитических рисках.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени повысилась на 0,93%, до $66,05 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,88%, до $61,69 за баррель.

Во вторник обе марки подорожали более чем на 2% из-за опасений эскалации ситуации в Иране, где продолжаются массовые беспорядки.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тыс. баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 4 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 14 января, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 29 базисных пунктов, до 15,28% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта и в среду составила 15,91% годовых, срочная версия на срок три месяца уменьшилась на 1 базисный пункт - до 16,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта, до 17,64% годовых.